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Horsunlu'da 104 yıllık gelenek sürüyor: 15 kazan keşkekle kurtuluş kutlaması

Horsunlu Mahallesi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılına özel düzenlenen etkinlikte, belediye ile mahalle sakinleri 15 kazan keşkek dağıttı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 13:26

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Horsunlu'da 104 yıllık gelenek sürüyor: 15 kazan keşkekle kurtuluş kutlaması

Horsunlu'da kurtuluş coşkusu:

Horsunlu Mahallesi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen keşkek hayrı, Horsunlu Pazaryeri'nde gerçekleştirildi. Her yıl sürdürülen etkinlik bu yıl da geniş katılımla yapıldı.

Katılımcılar ve program:

4 Eylül günü düzenlenen programa; Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, Belediye Başkan Yardımcıları Halil Sağlam ve Serkan Bedel, daire müdürleri, siyasetçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program dualarla başladı ve Kurtuluş coşkusu birlikte yaşandı.

Geleneksel keşkek hayrı ve dayanışma:

Kuyucak Belediyesi ile Horsunlu sakinlerinin katkılarıyla hazırlanan 15 kazan keşkek, duaların ardından vatandaşlara ikram edildi. Geleneksel keşkek hayrına gösterilen yoğun ilgi, mahalle sakinleri arasında birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdi.

Etkinlikte, geçmişten günümüze aktarılan geleneklerin yaşatılmasının önemi vurgulandı. Horsunlu'nun kurtuluş gününün anılması, toplumsal bağların güçlenmesine ve ortak belleğin canlı tutulmasına katkı sağladı.

HORSUNLU&#039;DA KURTULUŞ GÜNÜNE ÖZEL 15 KAZAN KEŞKEK DAĞITILDI

HORSUNLU'DA KURTULUŞ GÜNÜNE ÖZEL 15 KAZAN KEŞKEK DAĞITILDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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