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Karagöz Bursa'da farklı noktalarda izleyiciyle buluşuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve UNIMA Türkiye'nin 2'nci Kukla ve Karagöz Buluşması, 3-5 Eylül'de şehirde 7 noktada ücretsiz gösteri ve atölye sunuyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 13:46

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Karagöz Bursa'da farklı noktalarda izleyiciyle buluşuyor

Etkinlikler başladı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ve UNIMA Türkiye iş birliğiyle düzenlenen 2’nci Kukla ve Karagöz Buluşması 3-5 Eylül tarihlerinde şehrin farklı noktalarında izleyiciyle buluşuyor. Etkinliklerin ilki Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi (AKKM) Müze Galeri Alanı'nda sahnelenen 'Karagöz Bir Gün' gösterisiyle gerçekleştirildi.

Açılış ve katılımcılar:

Açılış programına Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba’yı temsilen Başkan Vekili Osman Şahin katıldı. Programda ayrıca UNIMA Türkiye Milli Merkezi Başkanı Enis Ergün, UNIMA Türkiye Bursa Şube Başkanı Seçkin Güneş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı İsmail Güler ile Yaşayan İnsan Hazinesi, Karagöz ustası ve tasvir yapımcısı Şinasi Çelikkol yer aldı. Program sonunda Osman Şahin tarafından Enis Ergün, Seçkin Güneş ve Şinasi Çelikkol'a hediye takdim edildi.

Amaç, katılım ve mekanlar:

Etkinlik, Karagöz'ün Bursa'daki kültürel mirasını yaşatmayı, tanınırlığını güçlendirmeyi ve geleceğe taşımayı hedefliyor. Buluşmada 30 Karagöz ustası, 14 kukla sanatçısı ve 12 akademisyen yer alacak. Program kapsamında Karagöz Müzesi, Hüdavendigar Kent Parkı, Reşat Oyal Kültürparkı, Balkan Mahallesi, Teoman Özalp Parkı, Pınarbaşı Parkı ve Sağlık Parkı olmak üzere şehirdeki 7 farklı nokta etkinlik alanı olarak belirlendi.

Program takvimi ve oyunlar:

4 Eylül Cuma günü saat 21.00'da sahnelenecek oyunlar: 'İpli Kukla Gösterisi', 'Marmelat'la Hayat Bilgisi', 'Karagöz ve Hayal Mızıkacıları', 'Karagöz'ün Moral Evi', 'Salıncak', 'Abdurrahman Paşa'nın Konağı' ve 'Sihirli Kuyu'.

5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'da izleyicilerle buluşacak oyunlar: 'Karagöz Karagöz', 'Arkadaşım Kukla', 'Karagöz Ormancı', 'Uykucu Karagöz', 'Yazıcı', 'Karagöz Hotel Sefası' ve 'Kukla Show'. Tüm gösteriler ücretsiz olarak sunulacak ve geleneksel gölge oyunu ile kukla sanatının farklı örnekleri sahnelenerek geniş bir izleyici kitlesine ulaşması hedeflenecek.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, UNIMA TÜRKİYE İŞ BİRLİĞİYLE ‘GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU’NUN KÖŞE...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, UNIMA TÜRKİYE İŞ BİRLİĞİYLE ‘GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU’NUN KÖŞE TAŞLARINDAN BİRİ OLAN KARAGÖZ’Ü ŞEHRİN FARKLI NOKTALARINDA BURSALILARLA BULUŞTURACAK ETKİNLİKLERE START VERDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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