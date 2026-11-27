yeni yapılanma ve amaçları:

Antalya Büyükşehir Belediyesi, daha önce Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Erkek Eşitlik Birimi'ni, kapsamı genişletilen Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı çatısı altında toplayarak hizmet modelini yeniden yapılandırdı. Bu değişiklikle belediye, kadın ve aileye yönelik çalışmaları daha kapsamlı, koordineli ve erişilebilir şekilde sunmayı amaçlıyor.

hedefler ve öncelikler:

Yeni yapılanma kapsamında öncelikler arasında kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayata katılımının artırılması, aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve sağlıklı aile ilişkilerinin desteklenmesi yer alıyor. Ayrıca ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi ve ailelerin sosyal yaşamda karşılaştıkları sorunlara yönelik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda projelerin hem bireye yönelik güçlendirme hem de aile bütününü gözeten müdahaleler içermesi hedefleniyor.

kapsayıcı hizmet anlayışı ve koordinasyon:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, yeni yapılanmanın kadın ve aile odaklı hizmetlerin kapsamını genişleterek daha bütüncül bir anlayışla yürütülmesine imkan sağlayacağını belirtti ve şunları söyledi:

"Kadın ve aile odaklı hizmetlerimizi değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmeyi hedefliyoruz. Daha önce Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Erkek Eşitlik Birimimiz de bundan sonra yeni kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı çatısı altında daha geniş kapsamlı bir hizmet sunacak. Bu düzenleme ve yapılanma çalışmalarımızı güçlendirecek ve yeni projeler geliştirmemize imkan sağlayacak. Kadınların güçlenmesini, ailelerin desteklenmesini, toplumsal eşitliğin yaygınlaşmasını ve sosyal dayanışmanın artırılmasını esas alan çalışmalarımızı daha koordineli ve kapsayıcı bir anlayışla sürdüreceğiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınların, erkeklerin, yaşlıların, engelli bireylerin ve ailelerimizin yanında olmaya; toplumun her kesiminin ihtiyaçlarını gözeten, yaşam kalitesini artıran, fırsat eşitliğini destekleyen ve toplumsal refaha katkı sunan hizmetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Bu düzenlemeyle belediye, hem proje kapasitesini artırmayı hem de hizmet sunumunda eşitlikçi ve kapsayıcı bir yaklaşımı yaygınlaştırmayı hedefliyor. Yeni daire çatısı altında yürütülecek çalışmaların, yerel çapta aile destek hizmetlerini güçlendirerek toplumsal dayanışmayı artırması bekleniyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR, KADIN VE AİLE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NIN DAHA KAPSAYICI ÇALIŞMALAR İLE TOPLUMSAL YAŞAMA KATKI SUNACAĞINI SÖYLEDİ.