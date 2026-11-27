Trafik bilinci okul sıralarında: Bayburt'ta öğrencilere güvenli geçiş eğitimi

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Trafikte Ben de Varım' projesi kapsamında Dede Korkut İmam Hatip İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine yönelik trafik güvenliği eğitimi verdi. Faaliyetler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirildi.

Eğitimin içeriği:

Eğitimlerde öncelikle öğrencilerle yaya ve okul geçitlerinde uyulması gereken kurallar paylaşıldı. Öğrencilerin oyun oynayacakları alanların seçimi ve bu alanlarda dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemleri detaylandırıldı. Ayrıca, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar uygulamalı olarak anlatıldı.

İş birliği ve hedefler:

Programda verilen bilgiler arasında genel trafik kuralları da yer aldı; böylece çocukların hem yaya hem de servis yolculuklarında daha bilinçli davranmaları hedeflendi. Etkinlik, kurumlar arası iş birliğiyle trafik güvenliği farkındalığını artırmayı amaçladı.

BAYBURT’TA ÖĞRENCİLERE TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ