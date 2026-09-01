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İdil'e modern ağız ve diş sağlığı merkezi hizmete girdi

Şırnak'ın İdil ilçesinde açılan İdil Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hasta kabulüne başladı; Arslan Tatar incelemelerde bulunup emeği geçenlere teşekkür etti.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 13:07

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EDİTÖR: Serkan Varol

İdil'e modern ağız ve diş sağlığı merkezi hizmete girdi

İdil'e modern ağız ve diş sağlığı merkezi hizmete girdi

Şırnak'ın İdil ilçesinde yapımı tamamlanan İdil Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hasta kabulüne başladı. Merkezi ziyaret eden yetkililer, birimlerin hizmete hazır olduğunu ve ilçe halkının ağız ve diş sağlığı ihtiyaçlarının daha nitelikli koşullarda karşılanacağını bildirdi.

milletvekilinin ziyareti:

Merkezi ziyaret eden Milletvekili Arslan Tatar, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Tatar, tedavi gören vatandaşlarla da görüşerek onlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık ekibine kolaylıklar diledi.

Ziyaret sırasında yetkililerle görüşen Tatar, merkezin açılmasına ilişkin sürecin işleyişi ve hasta kabul düzeni hakkında bilgi aldı. Karşılıklı görüşmelerde sağlık hizmetlerinin ilçe için önemi vurgulandı.

merkezin hizmet sunumu ve beklentiler:

Tatar, merkezin ilçedeki vatandaşların ağız ve diş sağlığı hizmetlerine daha modern ve nitelikli şartlarda ulaşmasına katkı sağlayacağını belirtti. Ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na merkezin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenler adına teşekkür etti ve yatırımın İdil ile vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

ŞIRNAK’IN İDİL İLÇESİNDE YAPIMI TAMAMLANAN İDİL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, HASTA KABULÜNE...

ŞIRNAK’IN İDİL İLÇESİNDE YAPIMI TAMAMLANAN İDİL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, HASTA KABULÜNE BAŞLADI. AK PARTİ ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ARSLAN TATAR, MERKEZDE İNCELEMELERDE BULUNARAK TEDAVİ GÖREN VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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