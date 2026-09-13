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Iğdır FK 95'inci dakikaya kadar direndi, zorlu mücadele 1-0'la sonuçlandı

Iğdır FK, Trendyol 1. Lig 7. haftasında sahasında Mardin 1969 Spor'u 1-0 mağlup etti; teknik sorumlu Joti Stamatopoulos takımın dayanıklılığını ve mücadelesini övdü.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 19:36

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Iğdır FK 95'inci dakikaya kadar direndi, zorlu mücadele 1-0'la sonuçlandı

maç özeti:

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Iğdır FK sahasında Mardin 1969 Spor’u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın teknik sorumlusu Joti Stamatopoulos maçla ve takımın performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

teknik sorumlunun değerlendirmesi:

Stamatopoulos, karşılaşmanın hep bekledikleri gibi zor geçtiğini vurgulayarak, "Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Mardin 1969 Spor boşu boşuna 12 puan toplamadı ve üst sıraları zorlayan bir ekip, bunu biliyorduk" ifadelerini kullandı. Teknik sorumlu, galibiyeti hak eden bir performans sergilendiğini belirtti ve öncelikle takımını kutladı.

hazırlık, mücadele ve kritik anlar:

Stamatopoulos maç öncesi hazırlıkların buna göre yapıldığını, oyuncuların zorlu bir mücadeleye hazırlandığını dile getirdi. "Bugün bizi zorlu bir maçın beklediğini gayet iyi biliyorduk, kendimizi ona göre hazırladık. Bu maçta mutlaka acı çekeceğimizi de biliyorduk ve acı çekmenin bedelini ödedik" sözleri, maçın temposu ve fiziksel mücadele düzeyine işaret etti. Teknik sorumlu ayrıca takımın son ana kadar direnç gösterdiğini vurgulayarak, "95'inci dakikaya kadar da mücadeleden vazgeçmedik. İlk yarıda birçok gol şansı yakaladık" diye ekledi.

Basın toplantısının genelinde Stamatopoulos, rakibin puan tablosundaki yerine saygı duyduklarını, galibiyeti hak ettiklerini ve takımın oyun disiplininden memnun olduğunu belirtti. Iğdır FK için bu sonuç, ligdeki gidişata olumlu yansıyacak bir mücadele örneği olarak sunuldu.

JOTİ STAMATOPOULOS (ORTADA)

JOTİ STAMATOPOULOS (ORTADA)

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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