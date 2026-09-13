Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Gençlerbirliği teknik direktörü Diyadin: liderlikten sonra oyunu teslim etme alışkanlığımızı kırmalıyız

Metin Diyadin, Kasımpaşa maçında 1-0'dan sonra topu rakibe verip bekleme alışkanlığını eleştirdi; son dakika golüyle 2-1 mağlup oldular.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 20:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Gençlerbirliği teknik direktörü Diyadin: liderlikten sonra oyunu teslim etme alışkanlığımızı kırmalıyız

Gençlerbirliği teknik direktörü Diyadin: liderlikten sonra oyunu teslim etme alışkanlığımızı kırmalıyız

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Metin Diyadin, takımın öne geçtikten sonra topu rakibe verip geride bekleme alışkanlığını eleştirerek, bu sorunun giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Maçın gidişatı ve taktik değerlendirme:

Diyadin, karşılaşmayı Kasımpaşa'nın bekleyerek, genellikle 7 kişiyle savunma yapıp öndeki üç oyuncusuyla hızlı geçişler deneyen bir takım olarak sahaya çıktığını belirtti. Gençlerbirliği'nin ilk yarıya iyi başladığını, geçişlerde etkili olduklarını ancak sonlandırmada sıkıntı yaşadıklarını anlattı. Teknik adam, '1-0 da öne geçtik. Genelde de oyunun gidişatı tamamen bizim lehimizeydi' diyerek ilk yarıdaki üstün oyun görüntüsüne dikkat çekti.

İkinci yarıda Kasımpaşa'nın daha fazla gelmeye başladığını ve oyunda daha fazla pozisyon bulduklarını söyleyen Diyadin, orta sahadaki Rafael hamlesiyle bu bölgenin kilitlendiğini ancak birçok atağı golle sonuçlandıramadıklarını ifade etti.

Bireysel hatalar ve maçın son dakikaları:

Maçın kırılma anının, akan oyunda olmadan gelen uzun bir topla ve savunmadaki bireysel bir hatayla gerçekleştiğini belirten Diyadin, bu hatanın beraberliğe yol açtığını aktardı. Traore'nin sakatlanıp oyundan çıkmasının son bölümlerde takımın geçiş etkinliğini azalttığını da ekledi.

Teknik direktör, 1-1'den sonra ceza sahası içindeki son dokunuşlar ve final paslarındaki eksikliğin maçın sonucunu belirleyen önemli etkenler olduğuna dikkat çekti. Tiago'nun kaleci tarafından çıkarılan iyi bir şutu olduğuna da değinildi.

Diyadin, oyuncuların mücadelelerinden memnun olduğunu ancak öne geçtikten sonra oyunun kontrolünü elinde tutma becerisinin geliştirilmesi gerektiğini yineledi. Sonuç olarak, takımın akan oyundaki performansının üzerine koyabileceğini ve bu tür maçların bireysel hatalarla kaybedilebileceğini vurguladı.

GENÇLERBİRLİĞİ TEKNİK DİREKTÖRÜ METİN DİYADİN

GENÇLERBİRLİĞİ TEKNİK DİREKTÖRÜ METİN DİYADİN

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Dalama Spor Karacören'de kupaya uzandı
images

Sakaryaspor son dakikalarda farkı açtı ve Adana 01'i 2-0 yendi
images

Kırıkkale FK yeni dönemde Hasan Uğur Kardal ile yola çıktı
images

Üç yeni isimle sahada: Leao ve Deniz ilk 11'de

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri trafiğinde Doktor Sami İpek Caddesi'nde çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Dalama Spor Karacören'de kupaya uzandı

Sakaryaspor son dakikalarda farkı açtı ve Adana 01'i 2-0 yendi

Samsun'da açılışta cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun sevgi gösterisi

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı