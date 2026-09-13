Gençlerbirliği teknik direktörü Diyadin: liderlikten sonra oyunu teslim etme alışkanlığımızı kırmalıyız

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Metin Diyadin, takımın öne geçtikten sonra topu rakibe verip geride bekleme alışkanlığını eleştirerek, bu sorunun giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Maçın gidişatı ve taktik değerlendirme:

Diyadin, karşılaşmayı Kasımpaşa'nın bekleyerek, genellikle 7 kişiyle savunma yapıp öndeki üç oyuncusuyla hızlı geçişler deneyen bir takım olarak sahaya çıktığını belirtti. Gençlerbirliği'nin ilk yarıya iyi başladığını, geçişlerde etkili olduklarını ancak sonlandırmada sıkıntı yaşadıklarını anlattı. Teknik adam, '1-0 da öne geçtik. Genelde de oyunun gidişatı tamamen bizim lehimizeydi' diyerek ilk yarıdaki üstün oyun görüntüsüne dikkat çekti.

İkinci yarıda Kasımpaşa'nın daha fazla gelmeye başladığını ve oyunda daha fazla pozisyon bulduklarını söyleyen Diyadin, orta sahadaki Rafael hamlesiyle bu bölgenin kilitlendiğini ancak birçok atağı golle sonuçlandıramadıklarını ifade etti.

Bireysel hatalar ve maçın son dakikaları:

Maçın kırılma anının, akan oyunda olmadan gelen uzun bir topla ve savunmadaki bireysel bir hatayla gerçekleştiğini belirten Diyadin, bu hatanın beraberliğe yol açtığını aktardı. Traore'nin sakatlanıp oyundan çıkmasının son bölümlerde takımın geçiş etkinliğini azalttığını da ekledi.

Teknik direktör, 1-1'den sonra ceza sahası içindeki son dokunuşlar ve final paslarındaki eksikliğin maçın sonucunu belirleyen önemli etkenler olduğuna dikkat çekti. Tiago'nun kaleci tarafından çıkarılan iyi bir şutu olduğuna da değinildi.

Diyadin, oyuncuların mücadelelerinden memnun olduğunu ancak öne geçtikten sonra oyunun kontrolünü elinde tutma becerisinin geliştirilmesi gerektiğini yineledi. Sonuç olarak, takımın akan oyundaki performansının üzerine koyabileceğini ve bu tür maçların bireysel hatalarla kaybedilebileceğini vurguladı.

GENÇLERBİRLİĞİ TEKNİK DİREKTÖRÜ METİN DİYADİN