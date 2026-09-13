Denetimde ortaya çıktı: otoyolda 8 ton nakilsiz midye ele geçirildi

Orhangazi otoyol denetiminde kaçak midye ele geçirildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü otoyol denetimlerinde, durdurulan iki araçta nakil belgesi olmayan su ürünleri tespit edildi. Yapılan incelemede ürünlerin mevzuata uygun olarak sevk edilmediği belirlendi.

Denetimde yapılan uygulama:

Kontroller sırasında taşıma belgeleri bulunmayan yaklaşık 8 ton midyeye ekiplerce el konuldu. Yetkililer, ürünlerin kaynağı ve sevkiyat süreçlerine ilişkin incelemenin sürdüğünü bildirdi.

Alınan önlemler ve yaptırımlar:

El konulan midyeler yetkili birimlerce imha edilirken, taşıma işlemini gerçekleştiren iki araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Yetkililer, "Halk sağlığının korunması ve su ürünlerinin mevzuata uygun şekilde taşınması amacıyla denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir" şeklinde açıklama yaptı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, benzer kaçak sevkiyatların önüne geçmek için denetimleri artıracaklarını ve mevzuata aykırı ürün taşınmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

BURSA'NIN ORHANGAZİ İLÇESİNDE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLE OTOYOL JANDARMA EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ YOL DENETİMİNDE, NAKİL BELGESİ OLMADAN TAŞINAN YAKLAŞIK 8 TON MİDYE ELE GEÇİRİLDİ.