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Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Bartın'ın Ulus ilçesindeki açık havadaki düğünde aniden bastıran yaklaşık 5 dakikalık yağış konukları kapatılan salona yönlendirdi; tören dağıldı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 01:04

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 01:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Olayın ayrıntıları

Bartın'ın Ulus ilçesine ait Doğapark Oteli Açık Hava Salonu'nda akşam saatlerinde gerçekleşen düğünde kısa süreli bir panik yaşandı. Evlenen çift Bilal ve Yurdakul Çetin ile davetliler dans ve oyun havaları eşliğinde eğlenirken, beklenmedik bir yağış törenin akışını bozdu.

yağış anı ve davetlilerin tepkisi:

Yaş pastanın gelin ve damat tarafından kesilmesi için alana getirildiği sırada aniden bastıran yağmur, konuklarda şoka neden oldu. Islanmamak için alanı terk etmeye çalışan çok sayıda davetli, hızla araçlarına yönelerek salondan ayrıldı. Bazı davetliler ve çiftin yakınları ise otelin kapalı salonuna doğru hareket etti.

düğünün sonu: takılar verildi, tören dağıldı:

Yaklaşık 5 dakika sürdüğü belirtilen şiddetli sağanak sonrası düğünün büyük bölümü ayrıldı. Kalan çift yakınları ve az sayıdaki davetli, takılarını vermesinin ardından töreni sonlandırdı ve organizasyon tamamen dağıldı.

BARTIN&#039;IN ULUS İLÇESİNDE ANİDEN BASTIRAN YAĞIŞ NEDENİYLE AÇIK HAVADA YAPILAN DÜĞÜN TAKILAR BİLE...

BARTIN'IN ULUS İLÇESİNDE ANİDEN BASTIRAN YAĞIŞ NEDENİYLE AÇIK HAVADA YAPILAN DÜĞÜN TAKILAR BİLE TAKILAMADAN DAĞILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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