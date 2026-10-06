Iğdır’da av denetimleri: mevzuata uyum ve yaban hayatı önceliği

Iğdır’da av sezonu kapsamında, saha denetimleri ve koruma-kontrol faaliyetleri aralıksız sürüyor. Yetkililer, uygulanan kontrollerin amacının mevzuata uygun avcılığı sağlamak ve bölgedeki yaban hayatını korumak olduğunu vurguladı.

Denetim uygulamaları:

Gerçekleştirilen denetimlerde avcıların ruhsat ve belgeleri ile av faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu yerinde inceleniyor. Ekipler, sahada gözlem yaparak av yöntemleri ve ekipmanların yasal çerçevede olup olmadığını kontrol ediyor.

Yetkililerin uyarıları:

Yetkililer, mevzuata uyan yasal avcılara teşekkür ederken, kurallara uyulmasının yaban hayatının korunması açısından hayati önem taşıdığını belirtti. Denetimlerin sezon boyunca devam edeceği ve ihlallerin tespit edilmesi durumunda gerekli idari işlemlerin uygulanacağı ifade edildi.

IĞDIR’DA AVCILARA YÖNELİK DENETİMLER SÜRÜYOR