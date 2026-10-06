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Ordu'da 7,5 yılda ulaşım ağı baştan sona yenilendi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Dr. Mehmet Hilmi Güler liderliğinde 2019'dan beri mahalle ve grup yollarını sıcak asfalt, emülsiyon ve betonla 2.860 km yeniledi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 14:42

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EDİTÖR: Aslı Han

Ordu'da 7,5 yılda ulaşım ağı baştan sona yenilendi

ordu'da ulaşım yatırımları:

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde 2019 yılından bu yana il genelinde kapsamlı yol çalışmaları yürütüyor. Belediye ekipleri, zorlu coğrafi koşullara rağmen mahalle ve grup yollarında öncelikli olmak üzere ulaşım altyapısını güçlendirmek için sahada kesintisiz çalışma yaptı.

çalışmanın boyutu ve uygulamalar:

Geçen 7,5 yıllık süreçte yapılan müdahaleler sonucu toplam 2 bin 860 kilometrelik yol yapım ve yenileme çalışması tamamlandı. Projelerde sıcak asfalt, emülsiyon asfalt ve beton yol uygulamaları kullanılarak farklı zemin ve iklim koşullarına uygun çözümler hayata geçirildi.

ulaşımda sağlanan değişim ve hedefler:

Çalışmalar, ilçe merkezlerinden kırsal mahallelere kadar uzanan ulaşım ağında belirgin iyileşmeler sağladı. Özellikle mahalle ve grup yollarında yapılan yenilemelerle trafikte güvenlik ve konfor artırıldı; amaç, uzun vadede bakım ve dayanıklılık odaklı yatırımlarla ulaşım sorunlarını kökten çözmek olarak belirlendi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET HİLMİ GÜLER

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET HİLMİ GÜLER

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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