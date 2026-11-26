Iğdır’da gece yarısı çarpışma: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

İğdır'ın Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde dün saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada, seyir halindeki hafif ticari araç, A.K. idaresindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü metrelerce savruldu.

Kazanın ilk müdahalesi ve sağlık durumu:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadın sürücüye kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, kadının durumunun ciddiyetini koruduğunu ve tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiğini bildirdi.

Görüntüler ve olayın belgelenmesi:

Kaza, civardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracın motosiklete arkadan çarptığı, çarpmanın etkisiyle sürücünün yola savrulduğu ve kaza sırasında sürücünün başındaki kaskın çıktığı görülüyor. Kayıtlar olay anının seyrini net şekilde ortaya koyuyor.

Kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü ile polis ekipleri arasında, sürücünün alkolmetreye üflemesi yönünde tartışma yaşandığı; polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.