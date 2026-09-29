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Iğdır'da sezon hareketlendi: hamsi fiyatı 250-300 TL arasında

Iğdır'da balık sezonu açıldı; hamsinin kilogramı 250-300 TL'ye yükseldi, palamutta bolluk ilerleyen günlerde fiyatların düşebileceğine işaret ediyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 07:39

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Iğdır'da sezon hareketlendi: hamsi fiyatı 250-300 TL arasında

Iğdır'da balık tezgahları hareketlendi

Iğdır’da balık sezonunun açılmasıyla tezgahlar canlandı; sezonun ilk günlerinde başlayan yüksek fiyatlar son 10 gündür gerileme eğiliminde olsa da hamsinin kilogramı 250-300 TL bandında seyrediyor.

fiyatlarda son durum:

Yerel esnafın aktardığına göre geçen yıl hamsinin 3 kilogramını 100 TL civarında sattıklarını belirtirken, bu yıl palamutun bolluğunun hamsi fiyatlarını yükselttiğini söylüyorlar. İşletme sahibi Fırat Savaş konuya ilişkin şunları ifade etti: "Tüm Türkiye’de olduğu gibi Iğdır’da da balık sezonu açıldı. Sezonun ilk günlerinde fiyatlar biraz yüksek olsa da son 10 gündür fiyatlarda düşüş yaşanmaya başladı. Bu yıl palamutun bol olması nedeniyle hamsi fiyatlarında da artış yaşandı. Şu anda hamsinin kilogram fiyatı 250-300 TL arasında değişiyor. Geçen yıl ise hamsi bol, palamut azdı. Bu nedenle geçen yıl hamsinin 3 kilogramını 100 TL’den satıyorduk. Bu yıl hamsi fiyatlarında önemli bir düşüş beklemiyoruz. Palamutun fiyatı ise şu anda adet başına 100-150 TL arasında. Önümüzdeki dönemde palamut fiyatlarının 50 TL’ye kadar düşebileceğini düşünüyoruz" dedi.

palamut bolluğunun etkisi:

Palamutun bolluğu, tezgâhtaki arzı artırarak palamut fiyatlarında kısa vadede aşağı yönlü bir baskı oluşturabilir; esnaf palamutun şu anki adet başı 100-150 TL olan fiyatının ilerleyen günlerde 50 TL seviyelerine gerileyebileceğini öngörüyor. Buna karşın hamside aynı oranda bir düşüş beklenmiyor.

Mevsimsel av miktarı ve talep dengesine bağlı olarak Iğdır'daki taze balık fiyatlarında önümüzdeki dönemde dalgalanmalar yaşanması muhtemel; tüketiciler ve satıcılar av miktarını takip ederek fiyat hareketlerini izleyecek.

IĞDIR’DA BALIKLAR TEZGAHTAKİ YERİNİ ALDI

IĞDIR’DA BALIKLAR TEZGAHTAKİ YERİNİ ALDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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