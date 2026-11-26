Operasyonun kapsamı:

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü öncülüğünde, Iğdır ve Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatıldı. Soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi çerçevesinde sürdürüldü ve yapılan teknik ile saha çalışmaları sonucunda; çevrimiçi ortamda müstehcen görüntüleri izleme, depolama, satın alma ve yayınlama iddialarına ilişkin şüphelilerin tespit edilmesiyle eş zamanlı operasyon kararı alındı.

Gözaltılar ve ele geçirilen materyaller:

Operasyonda toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve veri kaynağına el konuldu. Emniyet ekipleri, ele geçirilen cihaz ve veriler üzerinden inceleme yaparak suçun boyutunu ve olası bağlantıları ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Adli süreç:

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Soruşturma, ele geçirilen dijital delillerin değerlendirilmesi ve hukuki sürecin ilerlemesiyle devam ediyor.

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