Mudurnu'da atölyeden geleneksele:

Mudurnu doğumlu el sanatları ustası Nurdan Topaloğlu, yaklaşık 22 yıldır geleneksel el sanatları ve iğne oyası üzerine üretim yapıyor. 2014 yılında açtığı el sanatları atölyesinde hem üretim hem de eğitim faaliyetlerini sürdürerek yöresel motifleri ve teknikleri yaşatmaya çalışıyor.

Topaloğlu'nun çalışmaları yalnızca iğne oyasıyla sınırlı kalmıyor; yöresel bindallılar, üç etekler ve Mudurnu'nun el dokumaları da atölyenin üretim yelpazesinin önemli parçalarını oluşturuyor. Bu parçalar, bölgenin tekstil geleneğini ve yerel estetiğini günümüze taşıyor.

üretim alanları ve belge süreci:

Geçen yıl kasım ayında Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuruda bulunan Topaloğlu, yaptığı başvurunun ardından iğne oyası alanında "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" belgesini almaya hak kazandı. Bu belge, ustanın hem bireysel emeğini hem de bölgesel el sanatlarını koruma çabasını resmiyet kazandırıyor.

Topaloğlu, atölyesinde ağırlıklı olarak iğne oyası çalışmaları yürütürken, aynı zamanda Mudurnu'ya özgü el dokumalarını ve geleneksel kıyafetleri yeniden üretmeyi amaçlıyor. Üretim sürecinde kullanılan motifler ve teknikler, nesiller arası bilgi aktarımıyla korunuyor ve yeni kuşaklara aktarılıyor.

Ustanın sözleriyle, "Mudurnu doğumluyum. Yaklaşık 22 yıldan bu yana Mudurnu’da geleneksel el sanatlarıyla uğraşmaktayım." ifadesi, çalışmalarına duyduğu bağlılığı ve yerel kökeninin önemini vurguluyor. Atölye, hem üretim mekânı hem de bir eğitim alanı işlevi görüyor.

gelecek hedefleri ve kültürel devamlılık:

Topaloğlu'nun aldığı belge, yerel el sanatlarının görünürlüğünü artırma ve koruma süreçlerine katkı sağlıyor. Atölyede üretilen kültürel hediyelikler ve kıyafetler, hem bölge ekonomisine katkı sunuyor hem de Mudurnu'nun somut olmayan mirasının çeşitlenmesine yardımcı oluyor.

Ustanın çalışmaları, geleneksel tekniklerin belgelenmesi, öğretilmesi ve sürdürülebilir kılınması açısından örnek teşkil ediyor. Nurdan Topaloğlu, atölyesinde yürüttüğü üretim ve eğitim faaliyetleriyle Mudurnu'nun el sanatlarını güncel tutmayı ve yeni kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

22 yıldır iğne oyasıyla kültürel mirası ilmek ilmek işliyor