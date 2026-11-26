El freni çekilmeyen minibüs kontrolden çıkarak tabelaya çarptı

Bolu'nun Gölyüzü Mahallesi Şehit İhsanbey Sokak'ta park halindeki minibüsün, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu gerekçesiyle kendi kendine hareket ettiği bildirildi. Olayda araç önce bir tabelaya çarptı sonra karşı şeride geçerek durabildi. Görüntüler çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, 14 ACE 179 plakalı minibüs sürücü araçta olmayan bir sırada harekete geçti. Yakındaki vatandaşlar aracın ilerlemesini fark ederek müdahale etmeye çalıştı ancak minibüs kontrolden çıkarak önce bir tabela ile çarpıştı, ardından karşı şeride geçerek durabildi. Yaşanan anlar anbean güvenlik kamerasına kaydedildi.

Sürücüye uygulanan yaptırımlar:

Olay sonrası yapılan incelemede sürücüye, kayıtlara geçen ihmaller ve trafik kurallarına aykırılıklar nedeniyle çeşitli idari para cezaları uygulandı. Sürücüye kesilen toplam cezanın 8 bin 391 lira olduğu belirtildi.

Yetkililer benzer kazaların önlenmesi için araç park edilirken el freninin kontrol edilmesi ve güvenli park pratiğinin önemine dikkat çekti.

BOLU’DA SÜRÜCÜSÜNÜN EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTUĞU MİNİBÜS, KENDİ KENDİNE HAREKET EDEREK TABELAYA ÇARPTIKTAN SONRA KARŞI ŞERİDE GEÇTİ. O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.