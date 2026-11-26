Burhaniye'de sofralık zeytinde bilimsel kalite eğitimi

Burhaniye ilçesinde, Ticaret Odası tarafından hazırlanan ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) desteğiyle yürütülen Kuzey Ege Sofralık Zeytin Duyusal Analiz Paneli ve Panelist Yetiştirme Programı kapsamındaki eğitim çalışmaları devam ediyor. Program, teorik anlatımlar ile işletme ortamındaki uygulamalı çalışmaların bir arada yürütüldüğü iki günlük bir takvimle düzenlendi ve katılımcıların pratik bilgi edinmesi hedeflendi.

Eğitim içeriği:

Eğitimler, Burhaniye Ticaret Odası Salonunda gerçekleştirilen teorik oturumlarla başladı; sofralık zeytinde duyusal kalite değerlendirmesi, ürün özellikleri ve analiz süreçlerine ilişkin temel kavramlar ele alındı. Öğleden sonra ise işletme ortamında yapılan uygulamalı anlatımlarla katılımcıların teorik bilgilerini üretim süreçleriyle ilişkilendirmeleri sağlandı. Program iki gün boyunca sürdü ve uygulamalı oturumlar, saha koşullarına yakın uygulama fırsatı sundu.

Hedef ve beklentiler:

Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Hasan Varol yapılan çalışmaları şu sözlerle değerlendirdi: "GMKA desteğiyle yürütülen program kapsamında, Uluslararası Zeytin Konseyi standartlarına uygun bir duyusal analiz panelinin oluşturulması ve sofralık zeytinin kalite özelliklerini bilimsel yöntemlerle değerlendirebilecek nitelikli panelistlerin yetiştirilmesi amaçlanıyor. Burhaniye Ticaret Odası olarak, geleneksel zeytin üretim birikimimizi bilimsel bilgi ve yöntemlerle güçlendirmeye, bölgemizin sofralık zeytin sektöründe kalite standartlarının geliştirilmesine ve Kuzey Ege zeytininin marka değerinin artırılmasına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Programın devam eden oturumlarıyla katılımcıların duyusal analiz yetkinliklerinin artırılması ve bölgedeki sofralık zeytin üretiminin kalite odaklı değerlendirilmesinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

ZEYTİNDE KALİTE EĞİTİMİ