İhracatta rekor ivme: son 12 ayda 280,3 milyar dolarla cumhuriyet rekoru

türkiye'nin ihracatta geldiği seviye

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladığı basın toplantısında Türkiye'nin ihracat performansına ilişkin ayrıntıları paylaştı. Bakan Bolat, ocak-ağustos döneminde ihracatın 185 milyar dolar ile rekor kırdığını, ağustosta aylık ihracatın 23,5 milyar dolara çıkarak aylık bazda yüzde 8,1 artış sağlandığını belirtti. Ağustos itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatın ise 280,3 milyar dolar ile cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını vurguladı.

ekonominin büyüme dinamikleri:

Bolat, Türkiye ekonomisinin 2026 ikinci çeyreğinde yüzde 2,3, yılın ilk yarısında ise yüzde 2,5 büyüdüğünü; milli gelirin 1 trilyon 706 milyar doları aşarak rekor kırdığını söyledi. İkinci çeyrekte büyümeye net mal ve hizmet ihracatının 0,6 puan, ilk çeyreğe göre ise 1,6 puan katkı sağladığını belirterek, ihracattaki yükselişin ekonomik büyüme ve istihdama olumlu etki ettiğini ifade etti.

Sektörlere göre büyüme verilerini paylaşan Bolat, tarımda ikinci çeyrekte yüzde 13,3, yılın ilk yarısında yüzde 10; sanayide ikinci çeyrekte yüzde 2,4, ilk yarıda yüzde 0,9; hizmetlerde ise sırasıyla yüzde 2,1 ve yüzde 2,8 artış görüldüğünü aktardı. İnşaat sektörü ikinci çeyrekte yüzde 1,9 daralsa da yılın ilk yarısında yüzde 0,5 büyüme kaydedildi. Bolat, Türkiye ekonomisinin kesintisiz 24 çeyrektir büyüdüğünü hatırlattı.

sektörler ve ülke bazlı değişimler:

Bakan Bolat, 27 sektörün 17'sinde ağustos ayında ihracat artışı gerçekleştiğini; tekstil, deri, halı, kimya, otomotiv, gemi ve yat, elektrik-elektronik, demir ve demir dışı metaller, çelik, çimento, cam, seramik, altın ve mücevherat, iklimlendirme, madencilik, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, yaş meyve-sebze, tütün ile su ürünleri ve hayvansal ürünlerde aylık artışlar bulunduğunu söyledi. Hazır giyim sektöründeki azalış trendinin zayıfladığını ve siparişlerin Türkiye'ye dönmesiyle yıl sonuna kadar toparlanma beklediklerini belirtti.

Ülke bazında ilk 8 ayda ihracatta en çok artış görülen pazarlar ABD, Çin, İsviçre, Mısır ve Libya olarak sıralandı. İhracatta azalışın öne çıktığı ülkeler arasında ise Yunanistan (yaklaşık 1 milyar dolar), Birleşik Arap Emirlikleri (yaklaşık 1 milyar dolar) ve Irak (415 milyon dolar) bulunuyor. Bakan, mart ayından itibaren Körfez ülkelerine ihracatta yaşanan düşüşün nisan ayından sonra toparlandığını aktardı.

Orta yüksek ve yüksek teknoloji ürün ihracatı yıllıklandırılmış olarak 116 milyar dolar seviyesine yükselirken, bu kategorinin toplam ihracattaki payı yüzde 43,5 oldu. İlk 8 ayda bu grupta net 4,1 milyar dolar artış sağlandığı bildirildi.

dış ticaret dengesi ve cari işlemler:

Ağustos ayında ithalat yıllık bazda yüzde 10,5 artışla 28,7 milyar dolar olurken dış ticaret açığı ağustosta 5,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak-ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı yaklaşık yüzde 81,8, yıllıklandırılmış bazda ise yüzde 74,1 olarak açıklandı.

Bakan Bolat, küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki yükselişe rağmen dış ticaret açığının kontrol altında tutulduğunu; alınan tedbirlerle dış ticaret açığında yalnızca 5,6 milyar dolar ekstra artış görüldüğünü söyledi. Cari işlemler cephesinde, ikinci çeyrek sonunda cari açığın GSYH'ye oranının yüzde 2,3 ile son 24 yıllık ortalama olan yüzde 3,4'ün altında tutulduğunu vurguladı. Ağustos döneminde cari fazla 4,1 milyar dolar olarak kaydedildi ve yıllıklandırılmış cari açığın yaklaşık 40,5 milyar dolar olacağı tahmin edildi.

ithalat profilindeki değişimler:

Ocak-ağustos döneminde ithalatta azalış görülen ürünler arasında motorlu kara taşıtları (-4 milyar dolar), kıymetli yarı kıymetli taşlar (-3,1 milyar dolar), kakao (-500 milyon dolar), hava ve uzay taşıtları (-347 milyon dolar) ve tekstil-iplik (-180 milyon dolar) yer aldı. İthalattaki artışlar ise mineral yakıtlar (+4,3 milyar dolar), elektrikli makine ve cihazlar (+2,6 milyar dolar), bakır ve bakırdan eşya (+1,5 milyar dolar), kazan ve makineler ile eczacılık ürünleri (her biri yaklaşık +1,1 milyar dolar) şeklinde gerçekleşti.

finansman destekleri ve beklentiler:

Bakan Bolat, ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmaya yönelik iyileştirmelerin devam edeceğini; reeskont kredi günlük limitinin Cumhurbaşkanı tarafından 5 milyar lira'ya çıkarıldığını, Merkez Bankası'nın döviz dönüşüm desteğini 1 Ağustos-31 Ocak dönemi için uzattığını ve yüzde 3 döviz dönüşüm primi uygulamaya devam ettiğini hatırlattı. 1 Ekim'de devreye girecek yeni modelle daha fazla sektörün, özellikle katma değerli ve emek yoğun sektörlerin döviz dönüşüm desteği priminden yararlanmasının kolaylaşacağı belirtildi.

Bolat, son 40 ayın 29'unda aylık ihracatın arttığını, bu yılın 8 ayında 5 kez aylık artış ve 4 kez aylık rekor kırıldığını; nisan, haziran, temmuz ve ağustosta art arda aylık rekorların geldiğini ifade ederek, yıl sonu hedefleri doğrultusunda mal ve hizmet ihracatını artırma kararlılığını yineledi. Bakan, yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracat toplamının şu anda 405,3 milyar dolar olduğunu ve yıl sonu hedefi olan 410 milyar dolar'a ulaşılabileceğini söyledi.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, AĞUSTOS AYI DIŞ TİCARET VERİLERİNİ AÇIKLADI