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İhsaniye operasyonunda 19 yıl 4 ay ceza alan şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İhsaniye'de 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' ve bilişim dolandırıcılığı suçlarından kesinleşmiş 19 yıl 4 ay 37 gün cezası bulunan S.E.'yi yakaladı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İhsaniye operasyonunda 19 yıl 4 ay ceza alan şüpheli tutuklandı

İhsaniye'de jandarma operasyonu

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin İhsaniye ilçesindeki çalışmasında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Yapılan tespitler sonucunda izine ulaşılan kişi, kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı.

Suçlamalar ve yakalama süreci:

Jandarma ekipleri tarafından yürütülen incelemede, S.E. isimli şahsın 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' ile 'Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçlarından hakkında kesinleşmiş 19 yıl 4 ay 37 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi. Bu bulguların ardından S.E.'nin yakalanması için koordineli bir çalışma gerçekleştirildi.

Adli süreç ve tutuklama:

Yakalanıp gözaltına alınan S.E., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ve işlemler, yetkili birimlerce sürdürülüyor.

AFYONKARAHİSAR’IN İHSANİYE İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMADA, HAKKINDA 19...

AFYONKARAHİSAR’IN İHSANİYE İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMADA, HAKKINDA 19 YIL 4 AY 37 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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