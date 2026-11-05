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Kütahya'da apartman dairesinde biriken atıklar arasında 76 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Kütahya Cumhuriyet Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki çöp evde yapılan aramada 76 yaşındaki Fahriye Kabar'ın cansız bedeni bulundu; soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 16:42

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 16:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kütahya'da apartman dairesinde biriken atıklar arasında 76 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Kütahya'da çöp evde 76 yaşındaki kadının ölümü

Kütahya Cumhuriyet Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katındaki dairede, 76 yaşındaki Fahriye Kabar ölü bulundu. Apartman sakinlerinin yaptığı ihbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yeri ve müdahale:

İhbarı aldıktan sonra gelen ekipler, kapısı açılmayan daireye ulaştı ve kapıyı kırarak içeri girdi. Yapılan kontrolde, dairenin çok sayıda çöp ve atıkla dolu olduğu tespit edildi. Dairede yaşayanın kızı olarak kayıtlarda geçen E.K. ile aynı adreste yaşadığı öğrenildi.

Apartmanın ikinci katındaki dairenin pencerelerinin izole perdelerle kapatıldığı ve pencerelerde demir parmaklıkların bulunduğu gözlendi; dışarıdan bakıldığında evin görünümü komşuların dikkatini çekmişti.

soruşturma ve cenaze işlemleri:

Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Fahriye Kabar'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından evden çıkarılarak cenaze aracına alındı. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kütahya Şehir Hastanesi morgu'na götürüldü.

Olayla ilgili olarak savcılık ve emniyet ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, ölüm nedeninin otopsi sonucuna göre netleşeceğini bildirdi. Olay, apartman sakinleri ve bölge halkı arasında merak konusu oldu.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNAN FAHRİYE KABAR&#039;IN CENAZESİ, KESİN ÖLÜM NEDENİNİN BELİRLENMESİ AMACIYLA...

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNAN FAHRİYE KABAR'IN CENAZESİ, KESİN ÖLÜM NEDENİNİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİ MORGUNA KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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