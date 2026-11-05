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İhsaniye'deki katliamda kurbanlar arasında bağ bulunmadı

İhsaniye'de 8 kişinin öldüğü saldırıda, hayatını kaybedenlerin birbirleriyle bağlantısı olmadığı; zanlının rastgele araçları durdurup ateş ettiği açıklandı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 20:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İhsaniye'deki katliamda kurbanlar arasında bağ bulunmadı

İhsaniye'deki saldırıda yeni bulgular

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen ve 8 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni ve çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Yetkililer, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

öğretmenlerin bağlantısına ilişkin bulgular:

İlk tespitlere göre hayatını kaybedenler arasında bulunan 2 öğretmenin birbirleriyle önceden bir tanışıklığı veya bağı olmadığı saptandı. Araştırmada, bu iki eğitim çalışanının tek ortak noktasının tesadüfen aynı araçta yolculuk etmek olduğu belirtildi.

saldırının yöntemi ve güvenlik çalışmaları:

Soruşturma bulguları, zanlının karayolu üzerinde seyreden araçları rastgele durdurup içerisindekilere ateş açtığı yönünde. Olayın ardından firari zanlının kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması amacıyla emniyet ve jandarma ekipleri geniş çaplı operasyonlar yürütüyor ve bölgede güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı delil toplama çalışmaları tamamlandıktan sonra saldırının hedefi olan araçlar, bölgeden çekici yardımıyla kaldırıldı. Soruşturma derinleştirilerek devam ediyor ve yetkililer ilerleyen saatlerde yeni açıklamalar yapabileceğini duyurdu.

Dehşete düşüren saldırıda ölenlerin birbirleriyle bağlantılarının olmadığı ortaya...

Dehşete düşüren saldırıda ölenlerin birbirleriyle bağlantılarının olmadığı ortaya çıktı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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