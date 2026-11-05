Mobilya fabrikasında asansör kazası: işçi 6 metreden düşerek ağır yaralandı

Olayın gelişimi:

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi 31. Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında akşam saatlerinde iş kazası meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada çalışan Yaşar T. (50), saat 18.30 sıralarında 3. kattan yük asansörünü çağırdı. Asansörün geldiğini düşünerek kapıya adım atan işçi, asansörün katta olmaması nedeniyle yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Kurtarma ve ilk müdahale:

Kazayı gören çalışanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yaralı işçi bulunduğu yerden çıkarıldı ve olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu ve ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerinde incelemeler yapılarak asansörün çalışma durumu ve iş güvenliği uygulamaları araştırılıyor. Fabrika yetkililerinin ve işyeri sorumlularının ifadelerine başvurulacağı bildirildi.

Kazanın ardından iş güvenliği uygulamaları ve asansör kullanımına ilişkin prosedürlerin gözden geçirilmesi bekleniyor; olayla ilgili gelişmeler geldikçe takip edilecektir.

Asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı