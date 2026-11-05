Mobilya fabrikasında asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

Olayın ayrıntıları:

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana gelen kazada, fabrika çalışanı Yaşar T. (50) ağır yaralandı. Olay, saat 18.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 31. Mobilya Sokak adresindeki fabrikada yaşandı. İddiaya göre Yaşar T., üçüncü kattan yük asansörünü çağırdı ve kapıdan adım attığında asansörün o katta olmadığı ortaya çıktı; işçi yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Müdahale ve tahliye:

Kısa sürede olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri yoğun çalışma yürüttü. Ekipler, bulunduğu yerden çıkardıkları yaralının olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Yapılan müdahaleler ve hastanedeki tedavi sürecine göre işçinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Soruşturmanın boyutu:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Fabrika içinde asansörün çalışması, çağırma sisteminin işleyişi ve olay anındaki iş güvenliği önlemlerinin durumu araştırılıyor. Yetkililer, olayın kesin nedeninin yapılacak soruşturma ve teknik incelemelerin ardından netleşeceğini açıkladı.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE BİR MOBİLYA FABRİKASINDA MEYDANA GELEN İŞ KAZASINDA YÜK ASANSÖRÜ BOŞLUĞUNA DÜŞEN YAŞAR T. (50) AĞIR YARALANDI.