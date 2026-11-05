Dolar 50,0443 +0,04%
Euro 56,2956 +0,08%
Bist 11.333,27 -1,26%
Altın Gram 6.615,88 +0,96%
EUR/USD 1,1228 -0,06%
Brent Petrol 97,78 +3,34%
--°

Çamura saplanan gasp aracı aranan zanlının izini takip ettiriyor

Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldürülmesinin ardından gasp edilen kırmızı araç, Eskişehir Seyitgazi kırsalında çamura saplanmış halde bulundu; arama çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 20:14

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Çamura saplanan gasp aracı aranan zanlının izini takip ettiriyor

Aracın Eskişehir kırsalında bulunması soruşturmayı genişletti

Afyonkarahisar'da gerçekleşen ve 8 kişinin öldürülmesi ile sonuçlanan saldırının ardından gasbedildiği bildirilen kırmızı renkli araç, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Taşlık Mahallesi'nde çamura saplanmış halde bulundu. Araçta yapılan aramada güvenlik güçleri tarafından mühimmat ele geçirildi.

Araç ve aramada elde edilen bulgular:

Saha incelemelerinde araçta dışarıdan müdahale izleri tespit edildiği ve aracın terk edildiğinin anlaşıldığı belirtildi. Ekiplerin ilk değerlendirmelerine göre şüpheli, aracı bırakarak yaya şekilde bölgeden uzaklaştı. Araçta ele geçirilen mühimmat, olayın soruşturulmasında delil niteliği taşıyor.

Güvenlik güçlerinin arama-tarama çalışmaları:

Olayın merkez üssü olan İhsaniye'de, üç ayrı otomobilde pompalı tüfekle vurularak 8 kişinin öldürüldüğü ve bir kişinin yaralandığı bildirilmişti. Bu saldırının ardından zanlının gasp ettiği araçla kaçtığı yönündeki bilgilerin ardından, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Bölge, çelik yelekli ve uzun namlulu ekiplerin yanı sıra havadan dron desteğiyle ablukaya alındı. Güvenlik güçleri, çevre köy ve arazilerde arama-tarama faaliyetlerini yoğunlaştırdı; ekipler şahsın yaya kaçış güzergâhı üzerinde aramalarını sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında ele geçirilen mühimmat ve araçta yapılan teknik incelemeler, olayın aydınlatılmasına yönelik önemli ipuçları sağlayacak. Yetkililer, zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiğini belirtiyor.

AFYONKARAHİSAR&#039;DA 8 KİŞİYİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KAÇAN ZANLININ GASBETTİĞİ KIRMIZI RENKLİ...

AFYONKARAHİSAR'DA 8 KİŞİYİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KAÇAN ZANLININ GASBETTİĞİ KIRMIZI RENKLİ ARAÇ, ESKİŞEHİR'İN SEYİTGAZİ İLÇESİNE BAĞLI KIRSAL TAŞLIK MAHALLESİ'NDE ÇAMURA SAPLANMIŞ HALDE BULUNDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Seyitgazi'de yakalanan zanlı Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldürmekle suçlanıyor
images

Muratlı'da çarpışma: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
images

Adli tıp raporu: Denizolgun'un ölümünde yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması te...
images

Ulukışla'da d-750'de tır çarpışması: iki sürücü yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

amatörlere 40 yeni saha: fatih’te spor yatırımı büyüyor

Ateşkes sonrası Beyaz Saray'da barış umudu için buluşma

Paris'te kitlesel gösteriler hayat pahalılığını gündeme taşıdı

Hava basılan iş makinesi lastiğinin patlaması bir işçinin ölümüne yol açtı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam