Çamura saplanan gasp aracı aranan zanlının izini takip ettiriyor

Aracın Eskişehir kırsalında bulunması soruşturmayı genişletti

Afyonkarahisar'da gerçekleşen ve 8 kişinin öldürülmesi ile sonuçlanan saldırının ardından gasbedildiği bildirilen kırmızı renkli araç, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Taşlık Mahallesi'nde çamura saplanmış halde bulundu. Araçta yapılan aramada güvenlik güçleri tarafından mühimmat ele geçirildi.

Araç ve aramada elde edilen bulgular:

Saha incelemelerinde araçta dışarıdan müdahale izleri tespit edildiği ve aracın terk edildiğinin anlaşıldığı belirtildi. Ekiplerin ilk değerlendirmelerine göre şüpheli, aracı bırakarak yaya şekilde bölgeden uzaklaştı. Araçta ele geçirilen mühimmat, olayın soruşturulmasında delil niteliği taşıyor.

Güvenlik güçlerinin arama-tarama çalışmaları:

Olayın merkez üssü olan İhsaniye'de, üç ayrı otomobilde pompalı tüfekle vurularak 8 kişinin öldürüldüğü ve bir kişinin yaralandığı bildirilmişti. Bu saldırının ardından zanlının gasp ettiği araçla kaçtığı yönündeki bilgilerin ardından, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Bölge, çelik yelekli ve uzun namlulu ekiplerin yanı sıra havadan dron desteğiyle ablukaya alındı. Güvenlik güçleri, çevre köy ve arazilerde arama-tarama faaliyetlerini yoğunlaştırdı; ekipler şahsın yaya kaçış güzergâhı üzerinde aramalarını sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında ele geçirilen mühimmat ve araçta yapılan teknik incelemeler, olayın aydınlatılmasına yönelik önemli ipuçları sağlayacak. Yetkililer, zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiğini belirtiyor.

AFYONKARAHİSAR'DA 8 KİŞİYİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KAÇAN ZANLININ GASBETTİĞİ KIRMIZI RENKLİ ARAÇ, ESKİŞEHİR'İN SEYİTGAZİ İLÇESİNE BAĞLI KIRSAL TAŞLIK MAHALLESİ'NDE ÇAMURA SAPLANMIŞ HALDE BULUNDU.