Silifke'de feribot kazasında hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir uğurlandı

silifke'de son yolculuk:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasında yaşamını yitiren Hüseyin Özdemir memleketi Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Nuru Mahallesi'nde toprağa verildi. Cenaze, işlemlerin tamamlanmasının ardından dün akşam uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanı'na, oradan da kara yoluyla Silifke Devlet Hastanesi morguna getirildi.

tören ve katılımcılar:

Özdemir için bugün Nuru Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine Mersin Valisi Atilla Toros ve Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat ile kazada yakınlarını kaybeden ve yaralı kurtulan aile üyeleri katıldı. Tören sonrası kılınan cenaze namazının ardından Özdemir, yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi.

ailedeki durum ve aramalar:

Kaza sırasında Özdemir'in eşi Şerif Özdemir'in halen kayıp olduğu, iki kızı Kamuran Ünal ve Şengül Şahin ile damadı Hakkı Şahin'in ise yaralı kurtulduğu bildirildi. Cenaze töreninde yaralı olarak görülen kızları ve damadı, yakınlarının desteğiyle sakinleştirilmeye çalışıldı.

Mahalle sakinleri ve akrabalar, cenaze töreninde taziyelerini iletirken, kaza haberinin yarattığı üzüntü ve şok duygusu gözle görülür şekilde hissedildi. Yetkililerin arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin resmi açıklamaları bekleniyor.

Kazanın etkileri ve aile üzerindeki sarsıntı, tören sırasında katılımcıların duygusal anlar yaşamasına neden oldu. Özdemir'in yakın çevresi, hem taziyeleri kabul etti hem de savunma ve destek çabalarını sürdürdü.

Olayla ilgili gelişmeler ve resmi duyuruların ardından bölgedeki soruşturma ve kurtarma çalışmalarının seyri kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN (KKTC) GİRNE KENTİ AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN FERİBOT FACİASINDA HAYATINI KAYBEDEN HÜSEYİN ÖZDEMİR’İN CENAZESİ, MEMLEKETİ MERSİN'İN SİLİFKE İLÇESİNE BAĞLI NURU MAHALLESİ'NDE TOPAĞA VERİLDİ.