etkinliğin kapsamı:

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Ulalar Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı.

Program, Dünya Balıkçılık Günü kapsamında öğrencilerde sağlıklı beslenme ve balık tüketimi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefledi.

öğrencilere verilen mesajlar:

Etkinlikte öğrencilere balığın insan sağlığı açısından önemi, dengeli ve sağlıklı beslenmedeki yeri ile balık tüketiminin faydaları hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Çocukluk döneminde sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılmasının önemine vurgu yapıldı ve aileler ile okulların rolü üzerinde duruldu.

sürdürülebilirlik ve bilinçli tüketim:

Programda ayrıca bilinçli tüketim ve sürdürülebilir balıkçılık konularında farkındalık oluşturmanın gerekliliği anlatıldı; doğal kaynakların korunması ve geleceğe yönelik tüketim alışkanlıkları teşvik edildi.

Etkinlik, öğrencilere ve katılımcılara balık ikram edilmesinin ardından sona erdi; uygulamalı tanıtımlarla çocukların günlük beslenme tercihlerini olumlu etkilemesi amaçlandı.

ERZİNCAN'DA DÜNYA BALIKÇILIK GÜNÜ DOLAYISIYLA ÖĞRENCİLERE BALIĞIN ÖNEMİ ANLATILDI