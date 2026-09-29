İki gün arayla aynı çatıya düşen alevler çatı katını kullanılamaz bıraktı

Olayın başlangıcı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Yeşildere Mahallesinde, İdris Sevinç'e ait bir evde iki gün önce odunlukta çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evin çatısına sıçramıştı. İlk müdahalede bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alıp söndürmüşlerdi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yeniden alevlenme ve müdahale

İlk yangının üzerinden iki gün geçtikten sonra aynı evin çatısında bugün yeniden yangın çıktı. Çatıdan duman çıktığını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler etrafa sıçramadan söndürüldü, kısa sürede kontrol sağlandı.

Hasar ve soruşturma

Yangın nedeniyle evin çatı katında büyük hasar oluştu; çatı tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve yangının çıkış sebeplerinin tespiti için çalışma yürütülüyor.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE İKİ GÜN ÖNCE ODUNLUKTA ÇIKIP ÇATIYA SIÇRAYAN YANGININ ARDINDAN AYNI EVİN ÇATISINDA BUGÜN YENİDEN YANGIN ÇIKTI.