İki Hasankale'nin izinde: Azerbaycan'dan Pasinler'e kültürel bağ

Belgeselin odağı:

Azerbaycanlı gazeteci, yazar ve senarist İmran Bdirxanlı, "İki Hasankale" adlı belgeselin Pasinler ayağı için Erzurum'un Pasinler ilçesine geldi. Çalışma, Azerbaycan'daki Hsnqala köyü ile tarihi adı Hasankale olan Pasinler arasındaki isim benzerliğinden hareketle iki bölge arasındaki kültürel, tarihî ve toplumsal bağları araştırmayı amaçlıyor.

Çekimler ve yerel katkılar:

Belgesel çekimleri sırasında Pasinler'in tarihî dokusu, mimari izleri, kültürel değerleri ve yöre halkının gündelik yaşamından ayrıntılar kayıt altına alındı. Çekim ekibine, Dulkadiroğulları Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı, araştırmacı-tarihçi ve yazar Ümit Topal ile destek verenler arasında yer aldı. Topal, Erzurum ve Pasinler tarihi üzerine yaptığı çalışmalar ve değerlendirmelerle belgeselin tarihî altyapısını güçlendirdi; çalışmaya ayrıca Umut Topal da katkı sağladı.

İsim ortaklığının ötesinde:

Çalışma yalnızca iki yerleşimin ad benzerliğini belgelemekle kalmıyor; Anadolu ile Kafkasya arasındaki ortak hafıza, kültürel etkileşim ve tarihî bağlantıların izlerini sürmeyi hedefliyor. Pasinler'in Türk tarihi içindeki konumu ve Hasankale kimliği, belgeselin merkezine yerleştirilen temalardan biri oldu.

İmran Bdirxanlı'nın Hsnqala'da başlayan yaşam öyküsünün yıllar sonra Pasinler'e uzanması, belgeselin kişisel bir boyut kazanmasını sağladı. Bu kişisel bağ, anlatıya dair izleyicide daha yakın bir empati oluşturmayı hedefliyor.

Beklenen etkiler:

Çekimlerle elde edilen görsellerin ve Topal'ın sunduğu tarihî çerçevenin, Pasinler'in kültürel mirasını Azerbaycan'da ve Türk dünyasında daha geniş kitlelere tanıtması bekleniyor. Topal, bu tür çalışmaların ortak geçmişin kayıt altına alınması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemine dikkat çekti ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin tarih ve kültür alanındaki projelerle güçleneceğini vurguladı.

"İki Hasankale" belgeseli, iki coğrafyada aynı adı taşıyan yerlerin öyküsü üzerinden, bölgesel belleğin nasıl paylaşıldığını ve korunabileceğini gösteren bir belge niteliği taşıyor.

AZERBAYCANLI GAZETECİ, YAZAR VE SENARİST İMRAN BƏDİRXANLI, “İKİ HASANKALE” BELGESELİNİN ÇEKİMLERİ İÇİN ERZURUM’UN PASİNLER İLÇESİNE GELDİ.