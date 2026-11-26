Görüşme başladı:

MHP lideri Bahçeli ile DEM Parti İmralı heyetinin görüşmesi başladı. Taraflar salon içinde bir araya geldi ve görüşme süreci işleyişine başladı. Resmi kaynaklardan yapılacak bildiriye kadar görüşmenin ayrıntıları paylaşılmadı.

görüşmenin kapsamı:

Toplantının içeriği konusunda taraflardan henüz detay verilmedi. Gündeme dair hangi başlıkların ele alındığı, katılımcıların konuşma tutanakları ve müzakere ilerleyişiyle ilgili bilgiler resmi açıklamaya bağlı olarak kamuoyuna yansıyacak.

siyasi değerlendirme ve beklentiler:

Siyasi çevreler ve gözlemciler, görüşmenin muhtemel etkilerini yakından izliyor. Görüşmenin kısa ve orta vadede yaratabileceği siyasi yansımalar ile tarafların iletişim kanılarının bundan sonra nasıl şekilleneceği, analistler tarafından takip edilen başlıca noktalar arasında.

Görüşme devam ederken taraflardan gelecek resmi açıklama bekleniyor. Süreçle ilgili doğrulanmış bilgiler gelir gelmez kamuoyuna duyurulacaktır.

MHP lideri Bahçeli ile DEM Parti İmralı heyeti görüşmesi başladı