msb haftalık basın bilgilendirme toplantısında öne çıkanlar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan haftalık bilgilendirmede, Malatya ve Eskişehir'de kaza kırıma uğrayan helikopterlere ilişkin başlatılan soruşturmalar ve Türkiye'nin güvenlik ile savunma sanayisi alanındaki gelişmeleri ele alındı. Bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk toplantıda terörle mücadele, hudut güvenliği, savunma sanayisi teslimatları ve bölgesel gelişmelere dair ayrıntıları paylaştı.

kazalar, adli ve idari süreç:

MSB, Malatya ve Eskişehir'de gece şartlarında gerçekleştirilen eğitimler sırasında kaza kırıma uğrayan S-70 ve Cougar tipi helikopterlerle ilgili olarak, "kazaların ardından derhal adli ve idari süreçler başlatılmıştır" açıklaması yaptı. Kazaların nedenlerini belirlemek üzere görevlendirilen idari tahkikat heyetleri ile kaza kırım ekipleri her iki ilde inceleme ve araştırmalarını "her türlü olasılığı dikkate alarak titizlikle" sürdürüyor. Ayrıca, her iki kaza hakkında ilgili Cumhuriyet savcılıkları tarafından adli soruşturmalar da başlatılmıştır. MSB, çalışmalar tamamlandığında elde edilecek sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Bildiride, 21 Kasım’da meydana gelen silah kazasında yaralanarak şehit olan İstihbarat Astsubay Çavuş Yalın Gergün ile 24 Kasım’da Eskişehir’deki Cougar kazasında şehit olan Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ için taziyeler ve başsağlığı dilekleri tekrarlandı.

sınır güvenliği ve terörle mücadele:

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri faaliyetleri çerçevesinde geçen hafta 4 PKK’lı teröristin teslim olduğunu bildirdi. Hudutlar kapsamında yakalanan ve geçişi engellenen şahıslara ilişkin paylaşılan verilere göre; "2’si terör örgütü mensubu olmak üzere 601 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 16 bin 922 olmuş, engellenen 2 bin 939 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 67 bin 172'ye ulaşmıştır."

savunma sanayi, çok uluslu görevler ve projeler:

MSB, yerli ve millî savunma sanayisinin TSK'nın kapasitesine katkılarına değindi. Son bir hafta içinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı için Karayel Karinalı Bot muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığı; MKE tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığına 2,75 inç roket motoru, 81 mm havan mermisi ve 155 mm obüs mühimmatı teslim edildiği, savunma sanayisi paydaşlarına ise Azak harp başlığı ve 35 mm parçacıklı mühimmat teslimatlarının gerçekleştirildiği aktarıldı.

Aktürk, savunma sanayisindeki kazanımlara ilişkin olarak 2026 yılı içinde 4 adet HÜRKUŞ uçağının envantere alındığını ve Kızılelma ile de insansız savaş uçağını envantere kazandıran ilk ülke olmanın gururunun yaşandığını vurguladı. Ayrıca, 1 Aralık 2026 - 31 Mart 2027 tarihleri arasında icra edilecek NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında, 5 adet F-16 uçağının Romanya'ya intikal edeceği bildirildi.

Toplantıda ayrıca, toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik olarak planlanan "Mehmetçik Köyümde" projesi tanıtıldı. Proje kapsamında özellikle ulaşılması güç bölgelerdeki köy okulları ziyaret edilerek öğrencilerle eğitici, kültürel ve sosyal faaliyetlerde bir araya gelinecek ve imkânlar dâhilinde eğitim ihtiyaçlarına destek sağlanması hedefleniyor.

bölgesel diplomasi ve deniz güvenliği:

MSB, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve bağımsızlık hakkını teyit eden karar taslağını kabul etmesini memnuniyetle karşıladıklarını ve Gazze’de ağırlaşan insani koşullar ile yardım erişimine dair endişeleri dile getirdi. Aktürk, yardım malzemelerinin girişinin kısıtlanmasının ve kış şartlarının insani krizi derinleştirdiğine dikkat çekti ve uluslararası toplumun daha somut adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Libya’da saldırıya uğrayan Rus gemisine ilişkin soruya Bakanlık, Rusya-Ukrayna savaşının Akdeniz’e yansımalarının ve deniz güvenliği risklerinin yakından takip edildiğini belirterek, uluslararası hukuk kurallarına riayet edilmesinin önemine işaret etti. MSB, Akdeniz’de deniz güvenliği, seyir emniyeti ve kritik altyapıların korunması için gerekli tedbirlerin alınmaya devam edeceğini açıkladı.

Somali ile yürütülen iş birliği çerçevesinde, Deniz Kuvvetleri tesislerinin Somali’nin deniz güvenliğini sağlama ve askerî altyapısını güçlendirme amacı taşıdığı; tesislerin kapsamı, tamamlanma takvimi ve Türkiye’nin üstleneceği görevlerin Somali makamlarıyla koordinasyon içinde yürütüldüğü bildirildi. MSB, ülkemizin Somali’nin kendi güvenliğini sağlayabilecek kapasiteye ulaşmasına, istikrarına ve ekonomik kalkınmasına yönelik desteğini sürdüreceğini kaydetti.

MSB, toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamaya devam etti ve kaza soruşturmalarının sonuçlarının tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini bir kez daha belirtti. Aziz şehitlere rahmet, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve millete başsağlığı dilendi.

MSB: "(Kaza kırıma uğrayan helikopterler) Malatya ve Eskişehir'de gece şartlarında gerçekleştirilen eğitimler sırasında meydana gelen kazaların ardından derhal adli ve idari süreçler başlatılmıştır"