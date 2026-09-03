İki kez duran hastasını hayata döndüren doktora çiçekli teşekkür

olayın kronolojisi:

2 Ağustos'ta aniden rahatsızlanan 42 yaşındaki Mehmet Tuğra, özel bir hastanenin acil servisine başvurdu. İlk değerlendirmede durumu ağır olduğu için ekipler tarafından hızlı müdahale uygulandı; hasta entübe edildi ve kalp masajı yapıldı. İleri tetkik ve tedavi için Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne sevk kararı verildi.

Ambulansla nakil sırasında hastanın kalbi bir kez daha durdu. Ekipler yol üzerinde tekrar müdahalede bulundu ve yaklaşık 1 dakika içinde hasta özel hastaneye geri getirildi. Burada yeniden yapılan kalp masajı ve tıbbi işlemlerle kalp çalıştırıldı, ardından ileri tedavi amacıyla tekrar devlet hastanesine sevk edildi.

ameliyat ve iyileşme süreci:

Devlet hastanesindeki operasyonun ardından Mehmet Tuğra'nun sağlık durumu düzeldi. Tedavi sürecinin tamamlanmasıyla hasta sağlığına kavuştu. Doktorların müdahalesiyle beynin ve diğer organların oksijensiz kaldığı süre kısa tutuldu, bu sayede kalıcı hasar oluşmadığı bildirildi.

doktorun açıklamaları ve hasta ziyareti:

İlk müdahaleyi yapan acil görevlisi Dr. Bintünnur Ekremoğlu, hastanın bilinçli ve şikayetlerini net ifade eden bir hasta olarak geldiğini, erken fark edilmenin hayati önemde olduğunu belirtti. Dr. Ekremoğlu, hastanın 'kalbi iki kere durduğunu', sedyede ve kapı önünde yapılan masajlarla ve entübasyonla hayata döndürüldüğünü aktardı. Ayrıca hastanın kalbi besleyen iki büyük damarında yüksek oranda tıkanma tespit edildiğini ifade etti.

Olayın ardından hayata dönen Mehmet Tuğra, tedavisini yapan doktoru ziyaret edip elindeki çiçek buketini vererek teşekkür etti. Tuğra, sabah kalktığında olağanüstü bir değişiklik hissettiğini ve hızla acil servise geldiğini; pazar günü nöbetçi olan doktora minnettar olduğunu söyledi.

Öte yandan hastanede yapılan müdahaleler ve ambulans sürecine ait anlar, güvenlik kameralarına yansıdı ve kayıtlarda hastaya yapılan kalp masajı ile ambulansa alınma anları görülebiliyor.

Kalbi iki kez duran hasta, kendisini hayata döndüren doktoruna çiçekle teşekkür etti