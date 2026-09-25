İkiz itfaiyeciler 33 yıldır aynı üniformayla hayat kurtarıyor

İkizlerin aynı kaderi:

25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası’nda öne çıkan hikâyelerden biri, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan tek yumurta ikizleri Ahmet ve Mehmet Berber’in hayatı. 56 yaşındaki kardeşler, 33 yıldır aynı üniformayı giyiyor, aynı görevleri üstleniyor ve günlük yaşamlarını neredeyse hiç ayırmıyorlar.

Mesleğe adanmış bir hayat:

Tekeli Organize Sanayi Bölgesi’nde itfaiye çavuşu olan Ahmet Berber, meslek hayatının tamamını itfaiyede geçirdiğini, itfaiyeciliğin kendileri için sadece bir meslek değil bir yaşam biçimi olduğunu söylüyor. Evli ve iki kız çocuğu babası Ahmet, göreve başladıkları genç yıllardan bu yana işin ve meslek disiplininin hayatlarının merkezinde olduğunu belirtiyor. Ahmet, mesleğe dair pişmanlık taşımadığını, işini severek yaptığı için bir daha dünyaya gelse yine itfaiyeci olacağını vurguluyor.

Ödemiş İtfaiye Grubu’nda görev yapan kardeşi Mehmet ise itfaiyeciliğin gönül işi olduğunu, bu işin para ile değil sevgi ve özveriyle yapılabileceğini söylüyor. Mehmet, insanın kaçtığı yere girmenin sorumluluğunu ve görev sırasında uzun saatler boyunca dinlenmeden çalışabilmenin zorluklarını aktarıyor. Her şeye rağmen mesleğine duyduğu bağlılık, onun da benzer şekilde ‘‘bir daha doğsam yine itfaiyeci olurum’’ demesine neden oluyor.

Bir yaşamı paylaşmak:

Ahmet ve Mehmet’in ortaklığı meslekle sınırlı değil. Aynı gün doğup, aynı gün itfaiyeci olan kardeşler, aynı gün evlenip evlerini yan yana kurdular. Giydikleri kıyafetlerden evlerindeki eşyalara, kullandıkları araçlardan yaptıkları alışverişlere kadar yaşamlarının birçok detayı yıllardır paralel ilerliyor. Aile geçmişi dört çocuklu bir ev, ikizlerin birbirine olan benzerliğini daha da belirgin kılıyor.

Bu benzeyiş çevredekiler için hâlâ şaşırtıcı. Kendi çocukları ve torunları zaman zaman onları karıştırabiliyor; baba tarafından ise bazen isimle değil tek kelimeyle hitap ediliyor. Buna rağmen çift kişilik hayat onlar için normalleşmiş bir durum ve sıkça eğlenceli anılara dönüşüyor.

Mesleğin izleri ve unutulmayan görevler:

33 yıllık meslek hayatı boyunca Ahmet ve Mehmet birçok yangın, kaza ve kurtarma operasyonuna katıldı. Ahmet’in unutamadığı görevler arasında Tire’de bir trafik kazasında iki ikiz kardeşin cesedinin çıkarılması yer alıyor; o operasyona itfaiyede çalışan iki ayrı ikiz kardeşle birlikte gittiklerini aktarıyor. Bu tür vakalar, uzun yılların deneyimiyle birleşince mesleğin hem duygusal hem de operasyonel izlerini bırakıyor.

Her iki kardeş de olay yerinde hızlı ve doğru karar vermenin önemine dikkat çekiyor. İtfaiyeciliğin ‘‘kitabı’’ olmadığını, sahadaki durumlara göre anlık kararlar verildiğini belirtiyorlar. Bu kararların gerektirdiği sorumluluğu paylaşmanın, özellikle ikiz olmalarının getirdiği uyumla işlerini kolaylaştırdığı ifade ediliyor.

Kuşaklara yansıyan örnek hayat:

İkiz kardeşlerin mesleğe ve disipline bağlılığı, aile üyelerinin meslek tercihleri üzerinde de etkili olmuş. Ahmet’in iki kızından biri diş hekimliği okurken, kardeşinin oğulları veteriner hekimliği bölümlerini tercih etmiş. Kardeşler, çocuklarının kendilerini rol model olarak algılamasından memnun olduklarını dile getiriyorlar.

Mesleki deneyim, aile bağları ve günbegün paylaşılan hayat; Ahmet ve Mehmet Berber’in hikâyesini sıradan bir meslek öyküsünden farklı kılıyor. Çevrelerindeki meslektaşları bile yıllar içinde onları ayırt edebilmek için küçük fiziksel işaretlere, örneğin burunlarındaki benlere dikkat eder hale gelmiş.

İkizlerin ortak hayatı, İtfaiye Haftası’nda yangın ve kurtarma hizmetlerinin insan boyutunu gösteren bir örnek olarak öne çıkıyor. Onların sözleriyle, mesleğe sahip çıkmanın ve işine küsmeden devam etmenin önemi, genç meslektaşlara da bırakılacak bir miras niteliğinde.

Ahmet ve Mehmet Berber 33 yıllık birlikte görev süreleri boyunca hem mesleki hem kişisel bağlarını koruyarak; zorlukları, kararları ve başarıları paylaşmış, İzmir sokaklarında ve görev yerlerinde birbirlerinin en yakın destekçisi olmaya devam ediyorlar.

AHMET VE MEHMET BERBER, AYNI GÜN DOĞDU, AYNI GÜN İTFAİYECİ OLDU, AYNI GÜN EVLENDİ. İKİ KARDEŞ, 33 YILDIR İZMİR’İN DÖRT BİR YANINDA CAN KURTARMAK İÇİN OMUZ OMUZA GÖREV YAPIYOR.