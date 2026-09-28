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Bingöl emniyet müdürlüğünde yeni dönem: Mehmet Darendeli göreve başladı

Resmi Gazete kararıyla Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Polis Başmüfettişi Mehmet Darendeli, bugün düzenlenen devir teslim töreniyle göreve başladı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bingöl emniyet müdürlüğünde yeni dönem: Mehmet Darendeli göreve başladı

Törenle göreve başlama

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararı doğrultusunda Polis Başmüfettişi Mehmet Darendeli, bugün yapılan devir teslim töreniyle Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü görevine başladı. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla resmiyet kazandı.

Atama kapsamında şu ana kadar görev yapan Beyti Kalaycı ise Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. Görev değişimi nedeniyle düzenlenen törene emniyet personeli ve tören mangası katıldı.

karşılama ve tören süreci

Darendeli, emniyet müdürlüğü binası önünde polis tören mangası ve personel tarafından karşılandı. Tören mangasını selamlamasının ardından yeni İl Emniyet Müdürü, göreve başlamadan önce kurum personeliyle bir araya gelerek tanışma ve görüş alışverişinde bulundu.

Karşılama programının ardından taraflar arasında görev devir teslim tutanağı imzalandı ve işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Mehmet Darendeli resmen Bingöl İl Emniyet Müdürü olarak görevine başladı.

veda ve teşekkür

Törenin sonunda yeni müdür Mehmet Darendeli, görev süresi sona eren Beyti Kalaycı’ya hizmetlerinden dolayı bir plaket takdim ederek teşekkür etti. Devir teslim töreni, kurum içi selamlama ve kısa konuşmaların ardından sonlandırıldı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN İMZASIYLA RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN KARARA GÖRE BİNGÖL İL...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN İMZASIYLA RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN KARARA GÖRE BİNGÖL İL EMNİYET MÜDÜRÜ BEYTİ KALAYCI (SAĞDA) , KAHRAMANMARAŞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE ATANIRKEN, YERİNE POLİS BAŞMÜFETTİŞİ MEHMET DARENDELİ (SOLDA) ATANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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