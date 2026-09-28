Haliliye'den gençlere teknoloji köprüsü: keşif kampüsü eğitimde yeni bir adres

keşif kampüsü projesi:

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Dağeteği Mahallesi'nde yapımı devam eden Keşif Kampüsü inşaatında incelemelerde bulundu. Proje alanı 5.859 m² olan kampüs, toplam 1.550 m²lik iki katlı bir yapı olarak planlanıyor. Belediyenin amacı, çocuk ve gençlerin bilim, teknoloji ve üretim alanlarında uygulamalı eğitimle yetkinlik kazanmalarını desteklemek.

mekânsal düzen ve keşif alanları:

Kampüs bünyesinde kimya ve insan bilimlerinden astronomi, havacılık ve uzaya; fizik ve matematikten doğa ve kişisel gelişime kadar geniş bir keşif alanı yeralacak. Projede ayrıca teknoloji ve üretim atölyeleri ile matematik, fizik, doğa, astronomi-havacılık ve uzay, kimya ve insan bilimleri atölyeleri öngörülüyor. Bu yapısal çeşitlilik, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirilebilecekleri uygulamalı eğitim imkânı sunmayı hedefliyor.

altyapı, destek hizmetleri ve eğitim hedefleri:

Keşif Kampüsü'nde rehberlik odası, öğretmenler odası, toplantı odası, yönetici odası ve T3 Vakfı koordinatörü odası gibi idari birimler planlanırken halkla ilişkiler odası, bay ve bayan mescitleri, lavabo, WC ve engelli WC alanları da projeye dahil edildi. Bu düzenleme, hem eğitim faaliyetlerinin profesyonel bir ortamda yürütülmesini hem de erişilebilirlik ve ihtiyaca yönelik destek hizmetlerini garanti ediyor.

Başkan Canpolat, proje ziyaretinde kampüsün gençleri geleceğin teknolojisine hazırlama işlevine vurgu yaptı ve TEKNOFEST kuşağı ile Haliliye öğrencilerinin savunma sanayi, havacılık ve uzay gibi alanlarda söz sahibi olmalarını hedeflediklerini belirtti. Canpolat ayrıca projenin inşaat çalışmalarının hızla sürdüğünü ve kampüsün tamamlanmasıyla öğrencilerin farklı atölye ve eğitim programlarına katılabileceğini ifade etti.

Haliliye Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Keşif Kampüsü, ilçe genelinde bilimsel merakın ve üretkenliğin teşvik edilmesi açısından önemli bir eğitim altyapısı olarak öne çıkıyor. Projenin tamamlanması, bölgedeki çocuk ve gençlerin pratik imkânlarla teknoloji, astronomi, fizik, matematik ve üretim alanlarında yetkinlik kazanmasına katkı sağlayacak.

CANPOLAT’TAN TEKNOLOJİ VİZYONU: KEŞİF KAMPÜSÜ YÜKSELİYOR