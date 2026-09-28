Sözünü yerine getirdi: Burdur sokaklarını meşaleler ve havai fişeklerle doldurdu

Gösteri caddeyi aydınlattı:

Burdur'da Özgür Taburoğlu, sevgilisine verdiği 'Seni istemeye geldiğim gün Burdur’u yakacağım' sözünü yerine getirerek kentin en işlek caddelerinden birinde alışılmadık bir kız isteme görüntüsü sergiledi. Meşalelerin alevleri caddeyi aydınlatırken, peş peşe atılan havai fişekler gökyüzünü renklendirdi ve oluşan manzara sokakta adeta gündüz ışığı etkisi yarattı.

Hazırlık ve söz:

Taburoğlu, günler öncesinden arkadaşlarıyla birlikte hazırlık yaptı. Ellerinde yaktıkları meşaleler ve havai fişekler eşliğinde ilerleyen grup, kısa sürede çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Genç, verdiği sözü yineleyerek bu özel anı farklı bir sunumla gerçekleştirmek istediğini belirtti.

Aileyle buluşma ve anların etkisi:

Meşaleler ve havai fişeklerle yapılan gösterinin ardından Taburoğlu, sevgilisinin evine ulaştı ve ailesinin kapısını çalarak geleneksel kız isteme merasimini sürdürdü. O gece yaşananlar, hem genç çift hem de çevredeki vatandaşlar için unutulmaz bir anıya dönüştü; sokakta toplananlar ve ev sakinleri gösteriyi ilgiyle izledi.

Olay, yerel halk arasında da konuşuldu; gösterinin yarattığı görsel etkiyle Burdur'daki kız isteme ritüplerine farklı bir örnek eklendi ve sosyal çevrede uzun süre anılacak bir kutlama gerçekleşti.

ÖZGÜR TABUROĞLU'NUN VİDEOYU İZLEMESİ