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Sultaniye üreticileri alım beklerken bağları örtü altında tutuyor

Manisa'nın Sarıgöl ovasında 2026 mahsulü çekirdeksiz sultaniyeler, alım durgunluğu ve düşük fiyatlar nedeniyle örtü altında bekletiliyor; üreticiler belirsizlikten endişeli.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 14:03

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Sultaniye üreticileri alım beklerken bağları örtü altında tutuyor

sarıgöl bağlarında bekleyiş

Manisa'nın Sarıgöl ovasında yetişen dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık sultaniye üzümleri, kasım ayına girilmesine rağmen satış beklentisiyle bağlarda örtü altında tutuluyor. 2026 yılı mahsulünde yaşanan alım durgunluğu üreticileri beklemeye itti.

beklenen hasat ve gerçekleşen tablo:

Normal şartlarda kasım ayında üzüm kesimlerinin yüzde 80 oranında tamamlanması gerekirken, bu yıl üzümlerin yüzde 70'i halen dalında satılmayı bekliyor. Üreticiler kesimleri geciktirerek ürünleri örtü altında tutuyor.

üreticilerin kaygısı:

Mücahit Saraç gibi üreticiler, piyasadaki durgunluğun, yüksek üretim maliyetlerinin ve alıcı sayısındaki azalmanın satışları yavaşlattığını söylüyor. Saraç, "Bu yıl satışlarda büyük sıkıntı yaşıyoruz. Iskarta üzümlerde de durum aynı, ürünler dalında bekliyor. Alıcı çok az, iç piyasaya yönelik kesimler oldukça kısıtlı. Çıkma üzümler 10-15 lira bandından sadece belirli günlerde, o da düşük fiyattan alıcı bulabiliyor. Bu yıl üretici olarak gerçekten çok zordayız." ifadelerini kullandı.

Üreticilerin örtü altında bekletme tercihi, alımların canlanması ve fiyatların yükselmesi beklentisine dayanıyor; belirsizlik ise üreticileri endişelendiriyor.

MANİSA&#039;NIN SARIGÖL OVASINDA YETİŞEN DÜNYACA ÜNLÜ ÇEKİRDEKSİZ SOFRALIK SULTANİYE ÜZÜMLERİ, KASIM...

MANİSA'NIN SARIGÖL OVASINDA YETİŞEN DÜNYACA ÜNLÜ ÇEKİRDEKSİZ SOFRALIK SULTANİYE ÜZÜMLERİ, KASIM AYINA GİRİLMESİNE RAĞMEN PİYASANIN HAREKETLENMESİ UMUDUYLA BAĞLARDA ÖRTÜ ALTINDA BEKLETİLİYOR.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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