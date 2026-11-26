TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlık sunumu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında Bakanlık ile bağlı kuruluşların 2027 bütçeleri, 2025 kesin hesapları ve Sayıştay raporlarına ilişkin sunum yaptı. Toplantı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında gerçekleştirildi; Tapu ve Kadastro, Meteoroloji, İklim Değişikliği ve Kentsel Dönüşüm başkanlıklarının faaliyetleri komisyonda ele alındı.

COP31: kararlar ve ekonomik muhtıralar:

Kurum, Türkiye’nin COP31’deki rolünü ayrıntılarıyla anlattı. Zirvede 1 milyondan fazla ziyaretçi, 102 lider ve 300’ü aşkın bakan katıldı; yürütülen diplomasiyle 46 karar oy birliğiyle kabul edildi. Bu süreçte yürütülen ikili görüşmelerin sonucunda Enerji Bakanlığı ve diğer ortaklıklarla birlikte değeri 26 milyar doları aşan geniş bir iş birliği hacmi oluşturuldu. Somut örnekler arasında Çin ile yenilenebilir enerji alanında 15 milyar dolarlık mutabakat zaptı, uluslararası bankalarla imzalanan 5,1 milyar dolarlık finansman paketi ve Suudi Arabistan ile elektrik projeleri, Kanada ile enerji teknolojileri iş birlikleri yer aldı. Kurum, Antalya’da yaratılan 2 milyar dolarlık ekonomik hareketliliğin çarpan etkisiyle 4 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini vurguladı.

Erken uyarı ve meteoroloji altyapısındaki güçlenme:

Bakan Kurum, afet öncesi risk yönetimine verilen önemi vurgulayarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün teknolojik altyapısının kritik olduğunu belirtti. Yenilenen gözlem ağları ve tahmin modelleri sayesinde 86 milyon vatandaş 7 gün 24 saat hava durumundan haberdar ediliyor; sarı, turuncu ve kırmızı kodlu uyarılar periyodik olarak paylaşılıyor. Kurum, Türkiye’nin erken uyarı sistemindeki başarısının Dünya Meteoroloji Örgütü öncülüğündeki küresel çalışmalara ilham verdiğini ifade etti.

Atık yönetimi ve depozito sistemi:

Sıfır Atık Hareketi’nin ekonomiye katkısına da değinen Kurum, bu girişimin 365 milyar lira değer ürettiğini söyledi. 1 Temmuz’da uygulamaya giren Depozito Yönetim Sistemi ile plastik ambalajlar ekonomiye kazandırılıyor; sistemin altyapısı depozito iade makinesi, mobil cihaz ve doğrulama merkezinden oluşuyor. Bugüne kadar 890 milyondan fazla ambalaj ekonomik değere ulaştırıldı. Sistem tam kapasiteye geçtiğinde yılda 25 milyar ambalaj geri dönüştürülecek ve milletimize yıllık 30 milyar liralık değer kazandırılacağı hedefleniyor. Emisyon Ticaret Sistemi ve yeşil taksonomi düzenlemelerinin de çevresel dönüşümü desteklediği belirtildi.

Deniz kirliliğiyle mücadele ve körfez temizliği:

Marmara Denizi başta olmak üzere körfezlerdeki kirlilikle mücadele kararlılıkla sürdürülüyor. İzmit Körfezi’nde Avrupa’nın en büyük çevre projesi kapsamında yaklaşık 900 olimpik yüzme havuzunu dolduracak hacimde dip çamuru çıkarıldı. Aynı model İzmir Körfezi için uygulanacak; dijital ikiz ve modelleme çalışmalarıyla sorun tespit edilip İzmir Büyükşehir Belediyemizle birlikte yol haritası belirlendi. İzmir’de dip çamuru temizliği başlatılacak ve Fethiye iç körfezindeki çalışmalarla Ege ve Akdeniz kıyılarında kapsam genişletildi.

Su kaynakları ve atık su yatırımları:

Kurum, suyun korunmasının stratejik öncelik olduğunu belirterek Türkiye’de atık su arıtma tesisi sayısını 145’ten bin 269’a çıkardıklarını ve hizmet alan nüfusu yüzde 91 seviyesine yükselttiklerini açıkladı. Ayrıca binalarda yağmur suyu toplama ve gri su sistemlerinin yaygınlaştırıldığı, suyun kaynağından musluğa kadar yönetiminin 50 yıllık perspektifle ele alındığı kaydedildi.

Deprem sonrası konut üretimi ve kentsel dönüşüm:

Bakan Kurum, 6 Şubat 2023’teki büyük felaket sonrası yürütülen çalışmaları anlattı: 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede, 200 bin mimar, mühendis ve işçiyle hızla üretim yapıldı; saatte 23, günde 550 konut üretme hızına ulaşıldı ve 455 bin yuvamız tamamlandı. Konutların bedelinin yüzde 65’ini devlet karşıladı; 2 yıl ödemesiz, 18 yıl vade ve sabit taksitlerle vatandaşlar ev sahibi yapıldı (örnek tutar: 8 bin 750 lira).

Yüzyılın Konut Projesi ve 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında vatandaşlara yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle imkan sunuldu. Kampanya çerçevesinde şu anda 106 bin 914 konutun yapımına başlandı; deprem bölgesinde 46 bin konut hak sahiplerine teslim edildi. Kalan konutların tamamı 2028 yılına yetiştirilmeye çalışılıyor. TOKİ işbirliğiyle son 24 yılda 1 milyon 770 bin konut üretilirken, toplamda 5 milyondan fazla kişi güvenli yuvalara kavuştu.

İstanbul dönüşümü ve kira modeli:

Türkiye genelindeki dönüşümün yarısının İstanbul’da gerçekleştirildiği vurgulandı; yenilenen 1 milyon 54 bin yuvada 5 milyon İstanbulluya güvenli konut sağlandığı belirtildi. İstanbul’da sürdürülen 'Yarısı Bizden' kampanyası Aralık 2027ye kadar uzatıldı ve yalnızca bu kampanya kapsamında 544 bin konut dönüştürülüyor. Türkiye’nin ilk kiralık sosyal konut modelinde 15 bin hedefin ilk etabı olan 1 071 konut tamamlandı; Aralık ayı itibarıyla ilk konutlar 10 bin liradan başlayan fiyatlarla sunulacak.

Belediye yatırımları, tapu ve envanter çalışmaları:

Kurum, 2002’den bu yana 1 trilyon 268 milyar liralık ve 11 bin 660 projeyi tamamladıklarını, sahada ilerleyen 141 milyar liralık tutarda 460’tan fazla çevre, su ve altyapı projesi bulunduğunu aktardı. 2026 yılında belediyelerin yatırımlarına 9 milyar 320 milyon lira kaynak sağlandığını söyledi. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile 5 milyon vatandaşın mülkiyet engeli kaldırıldı ve 1 milyon 250 bin kişiye yeni tapu verildi; 81 ilde tescilsiz alan bırakmayacak envanter çalışması tamamlandı.

Değer Bilgi Merkezi ile konut piyasasına şeffaflık:

Değer Bilgi Merkezi İstanbul’da başlatıldı; Kurum, bu merkezlerin 2027 yılı ortasına kadar 81 ilin tamamında devreye alınacağını belirtti. Sistem sayesinde alıcı veya kiracı adayları konutun cephesinden gerçek piyasa değerine kadar her detayı görebilecek ve konut piyasasındaki fahiş fiyat istismarlarının sona erdirilmesi hedefleniyor.

Kurum sunumunda, çevreyi, doğayı ve şehirleri korumanın devletin önceliği olduğunu, iklim diplomasisi ve yerel projelerin bir arada yürütülerek hem ekonomik hem çevresel kazanımlar üretildiğini vurguladı.

TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, SUNUM YAPTI