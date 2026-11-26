milli eğitim akademisinden baharda görev başına geçecek öğretmenler:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Milli Eğitim ve Kültür-Sanat Sempozyumu" sonrası yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Akademisi'ndeki öğretmen adaylarının atama sürecine ilişkin takvimi duyurdu. Bakan Tekin, "Şu anda akademide olan 10 bin arkadaşımız bahar aylarında eğitimlerini tamamlayınca öğretmen olarak atanmış olacaklar" dedi. Tekin, bu adayların şubat ayı sonu itibarıyla eğitim süreçlerini tamamlayacaklarını ve hemen ardından göreve başlayacaklarını belirtti.

Bakan ayrıca, 2026 yılının temmuz ayında yapılan Akademi Giriş Sınavı ile Cumhurbaşkanı tarafından ifade edilen 15 bin kişilik alım planının alan bazlı dağılımını bu hafta sonu kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. Akademi giriş sınavlarının takviminde de değişikliğe gidildiğini aktaran Tekin, giriş sınavını 2027 yılının Mayıs ayında yapacaklarını ve sınav sonrası temmuz-ağustos döneminde akademiye girecek adayların belirleneceğini; eğitimlerin eylül ayında başlayıp bir sonraki eylüle kadar süreceğini vurguladı.

eğitimde kültür, dil ve terminoloji önceliği:

Sempozyumda eğitimde kültürel süreklilik ve milli kimliğin güçlendirilmesine yönelik vizyon ele alındı. Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin anaokulundan 12. sınıfa kadar milli kültüre ilişkin hususları programda yer verdiğini ifade etti. Dil ve terminolojiye dair yaptığı açıklamalarda, bazı tarihsel kavramların Türkçedeki anlamlandırılmasının önemine değindi; örnek olarak "Haçlı Seferleri" teriminin vatanımıza yönelik saldırıyı anlatacak biçimde öğretilmesi gerektiğini söyledi.

Bakanlık görevi sonrası yapılan düzenlemelere de temas eden Tekin, 2023 Haziran'da temel eğitimde Türkçe, ortaöğretimde Türk Dili ve Edebiyatı derslerini diğer derslerin dışına çıkararak bu alanı önceliklendirdiklerini anlattı. Ölçme-değerlendirmede klasik test sınavlarından vazgeçilip, uluslararası literatürde öne çıkan dört temel beceri üzerinden ana dil hakimiyetinin ölçülmesine yönelik bir mekanizma kurulduğunu belirtti. Tekin, "Ana diliyle kendisini ifade edemeyen bir çocuğun eğitim hayatının kendi kültürüyle zenginleşme ihtimali yok" sözleriyle dil eğitiminin önemini vurguladı.

kahramanmaraş vakası ve dijital içeriklerle mücadele:

Bakan Tekin, Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısına ilişkin süreci de değerlendirdi. Tekin, olayın otopsi sürecinde çelişkili hususlar gördüklerini; dönemin valisinin çocuğun kurşunlanarak öldürüldüğüne dair açıklamasına karşın otopsi raporunda kurşun tespit edilmediğini söyledi. Ayrıca otopsi raporunun madde kullanımı konusunda yeterli açıklık taşımadığını ifade etti.

Tekin, olayın arka planında çocukları olumsuz davranışlara sevk eden dijital platformların bulunduğunu belirterek, bu tür mecraların gençler üzerinde yarattığı bağımlılık ve eğitim-öğretimi olumsuz etkileyen sonuçlara dikkat çekti. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı olarak sosyal medya ve dijital içerik üreticilerine yönelik bir yargı süreci başlattıklarını aktardı.

Program, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı İskender Pala ve çok sayıda öğretmenin katılımıyla gerçekleşti ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ EĞİTİMİ SONRASI GÖREVE BAŞLAYACAK ÖĞRETMEN SAYISI HAKKINDA, "ŞU ANDA AKADEMİDE OLAN 10 BİN ARKADAŞIMIZ BAHAR AYLARINDA EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYINCA ÖĞRETMEN OLARAK ATANMIŞ OLACAKLAR" DEDİ.