İl sağlık müdürü Bildirici, normal doğum farkındalığını şehir hastanesinde yerinde gördü

ziyaretin ayrıntıları:

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası kapsamında düzenlenen farkındalık etkinliğini ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Gebe Okulu ve Ebe Polikliniğinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Etkinliğe anne adayları ile sağlık çalışanları katıldı.

İncelemelerde Bildirici'ye Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Alper Ayyıldız eşlik etti. Anne adayları ve sağlık personeliyle bir araya gelen Bildirici, Gebe Okulu ile Ebe Polikliniğini dolaşarak sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı.

normal doğumun önemi:

Etkinlikte normal doğumun anne ve bebek sağlığı açısından önemi vurgulandı; anne adaylarının gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlere ilişkin doğru, güvenilir ve bilimsel bilgiye ulaşmasının gerekliliği hatırlatıldı.

Bildirici ziyaret sırasında yaptığı değerlendirmede, "Anne adaylarının gebelik sürecinde sağlık profesyonellerinden doğru bilgi ve danışmanlık almaları, sağlıklı bir gebelik ve doğum süreci açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Yetkililer, gerçekleştirilen etkinliklerle normal doğum konusunda toplumdaki farkındalığın artırılmasının, anne adaylarının bilinçlendirilmesinin ve sağlıklı doğum süreçlerinin desteklenmesinin hedeflendiğini belirtti.

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ'NDE 1-7 EKİM NORMAL DOĞUM HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN FARKINDALIK ETKİNLİĞİNE KATILAN İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DOÇ. DR. YAŞAR BİLDİRİCİ, GEBE OKULU VE EBE POLİKLİNİĞİNDE İNCELEMELERDE BULUNARAK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.