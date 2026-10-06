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Kahta'da aniden bastıran fındık büyüklüğünde dolu Diyarbakır-Kahta karayolunu beyaza çevirdi

Kahta'da aniden bastıran fındık büyüklüğünde dolu, Göçeri mevkiinde Diyarbakır-Kahta karayolunu beyaza kapladı; sürücüler zor anlar yaşadı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 16:21

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kahta'da aniden bastıran fındık büyüklüğünde dolu Diyarbakır-Kahta karayolunu beyaza çevirdi

Kahta'da dolu yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde görülen şiddetli dolu, Göçeri mevkiinde etkisini artırdı. Fındık büyüklüğünde dolu yağışı, Diyarbakır-Kahta karayolunu kısa sürede beyaz bir örtüyle kaplayarak trafik akışını zorlaştırdı.

görüş mesafesi ve yol koşulları:

Dolu nedeniyle görüş mesafesi azaldı ve yol zemini kayganlaştı; bu durum sürücüler için ilerlemeyi güçleştirdi. Yol yüzeyindeki beyaz tabaka araçların lastik tutuşunu olumsuz etkiledi ve dikkat gerektiren koşullar oluşturdu.

sürücülerin aldığı önlemler:

Bazı sürücüler, dolunun şiddetini artırması üzerine araçlarını yol kenarındaki güvenli alanlara çekerek yağışın dinmesini bekledi. Bu tedbirler, olası kazaların önlenmesine yönelik anlık adımlar oldu ve bölgedeki trafik akışında kontrollü bir yavaşlamaya neden oldu.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ DOLU YAĞIŞI, DİYARBAKIR-KAHTA KARAYOLUNU BEYAZA...

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ DOLU YAĞIŞI, DİYARBAKIR-KAHTA KARAYOLUNU BEYAZA BÜRÜDÜ. FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DOLU NEDENİYLE SÜRÜCÜLER İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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