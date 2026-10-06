Öğrenciler yerel lezzeti tanıttı: omaç helvası kampüste ikram edildi

Etkinlik kampüste gerçekleşti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencileri, kentin geleneksel mutfak kültürünü yaşatmak ve tanıtmak amacıyla omaç helvası hazırladı. Etkinlik, üniversite yerleşkesinde düzenlendi ve hazırlanan yöresel lezzet akademik ile idari personele ikram edildi.

Etkinliğin amacı:

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen etkinlik, omaç helvasının tanıtımına odaklandı. Etkinlik, Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Asiltürk Okutan yürütücülüğünde, Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında gerçekleştirildi.

Katılımcılar:

Programa AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Yılmaz, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Akif Arslan ile akademik ve idari personel katıldı. Sunum ve ikram, üniversite topluluğunun yerel lezzetlere dair farkındalığını artırmayı hedefledi.

Yerel lezzetin sürdürülebilirliği:

Omaç helvası, Ağrı'nın köklü yöresel tatlarından biri olarak tanımlanıyor; etkinlik, bu tür somut kültürel mirasın genç kuşaklar tarafından öğrenilmesi ve tanıtılmasına katkı sağlamayı amaçladı. Öğrencilerin uygulamalı çalışması, mutfak kültürünün aktarımında eğitimin rolünü görünür kıldı.

AİÇÜ’DE ÖĞRENCİLERDEN AĞRI’NIN GELENEKSEL LEZZETİ OMAÇ HELVASI İKRAMI