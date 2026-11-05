Dolar 50,0427 +0,03%
Euro 56,2882 +0,07%
Bist 11.333,27 -1,26%
Altın Gram 6.630,96 +1,19%
EUR/USD 1,1230 -0,04%
Brent Petrol 96,79 +2,29%
--°

İlahiyat fakültesi yarım asırlık mirasını OMÜ'de kutladı

OMÜ İlahiyat Fakültesi, 50. kuruluş yıldönümünde akademisyenler, mezunlar ve öğrencilerle bir araya gelerek yarım asırlık birikimini paylaştı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 17:48

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 17:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

İlahiyat fakültesi yarım asırlık mirasını OMÜ'de kutladı

İlahiyat fakültesi yarım asırlık mirasını OMÜ'de kutladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi, kuruluşunun 50. yıl dönümünü OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende kutladı. Akademik kadro, mezunlar, öğrenciler ve davetlilerin katıldığı etkinlik, fakültenin eğitim-öğretim faaliyetleri ile bilim dünyasına sunduğu katkıların altını çizdi.

Törenin akışı ve gösterimler:

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; ardından protokol konuşmaları yer aldı. Program kapsamında fakültenin kuruluşundan günümüze uzanan gelişimini anlatan 50. yıl belgeseli gösterildi. Belgesel, İlahiyat Fakültesi'nin akademik yolculuğunu ve kurumsal birikimini görsel bir anlatımla katılımcılarla paylaştı.

Etkinlikte ayrıca fakültenin yarım asırlık geçmişini yansıtan bir fotoğraf sergisi açıldı. Sergide, kuruluş yıllarından günümüze eğitim çalışmalarını ve akademik yaşamı belgeleyen fotoğraflar yer aldı.

Rektör ve protokol konuşmaları:

Prof. Dr. Fatma Aydın törende fakültenin 50 yıllık geçmişine vurgu yaparak kurumun hem birikimini hem de geleceğe dönük sorumluluğunu öne çıkardı. Rektör Aydın, 'Yarım asırlık bir ilim, düşünce ve insan yetiştirme geleneğini de selamlıyoruz' ifadelerini kullanarak 1976'da Samsun Yüksek İslam Enstitüsü'nün hocaları tarafından atılan temelin bugün meyve verdiğini belirtti. Konuşmasında, ilahiyat eğitiminin çağın değişen koşullarıyla buluşmasının önemine dikkat çekti ve bilginin anlamlandırılmasının, ahlakî sorumlulukla buluşturulmasının gerekliliğini vurguladı.

Prof. Dr. Ahmet İshak Demir (Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı) ise ilahiyat fakültelerinin ülke için stratejik önem taşıdığını belirterek bu kurumların dinin istismarına ve toplumsal huzursuzluklara karşı güçlü birer koruma hattı işlevi gördüğünü söyledi. Dekan Prof. Dr. Faruk Sancar da fakültenin tarihsel gelişimini ve yüksek din öğretimindeki rolünü katılımcılarla paylaştı.

Ödüller ve kurumsal tanınırlık:

Tören kapsamında, fakültenin 50. kuruluş yılı anısına bilimsel, akademik, kültürel ve idari alanlarda katkı sunan öğretim üyeleri ve çalışanlara ödül takdimi yapıldı. Ödül programı, fakültenin farklı alanlardaki üretkenliğini ve hizmete olan bağlılığını görünür kıldı.

Program, geçmişten bugüne uzanan birikimin hem görsel hem de söylemsel biçimlerde paylaşıldığı bir etkinlik takvimi sundu; protokol konuşmaları, belgesel gösterimi, ödül töreni ve fotoğraf sergisi ile fakültenin 50 yıllık yolculuğu katılımcılarla kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Etkinlikte öne çıkan vurgular arasında ilahiyat eğitiminin toplumsal barışa katkı sunması, farklılıklara hoşgörüyle yaklaşmayı güçlendirmesi ve adalet duygusunu beslemesinin gerekliliği yer aldı. Katılımcılar, yarım asırlık bu mirasın geleceğe aktarılması ve çağın gerektirdiği değişimlerle uyumlu biçimde sürdürülmesi gerektiği yönünde hemfikir oldu.

OMÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 50. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ TÖRENLE KUTLADI

OMÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 50. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ TÖRENLE KUTLADI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzincan'da gençlere ilham veren polimer bilimcisi
images

Üniversitelerden bilim ve dayanışma beklentisi: yeni bilgiyi üreten insan kaynağ...
images

Minik keşifçiler Sarıgöl'ün geçmişini müzede keşfetti
images

Gençlerin her adımında yanınızdayız: Bursa'dan üç destek paketi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çameli'de gastronomi şöleni: unutulan lezzetler kuzine sobalarında hayat buluyor

Denizli yeni döneme 520 yataklı devlet hastanesiyle giriyor

Silopi'de halk eğitimi kurslarının erişim ve verimlilik gündemi

Kars'ta akşamı beyaza çeviren kar, çobanları arazide sınadı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam