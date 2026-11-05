İlahiyat fakültesi yarım asırlık mirasını OMÜ'de kutladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi, kuruluşunun 50. yıl dönümünü OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende kutladı. Akademik kadro, mezunlar, öğrenciler ve davetlilerin katıldığı etkinlik, fakültenin eğitim-öğretim faaliyetleri ile bilim dünyasına sunduğu katkıların altını çizdi.

Törenin akışı ve gösterimler:

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; ardından protokol konuşmaları yer aldı. Program kapsamında fakültenin kuruluşundan günümüze uzanan gelişimini anlatan 50. yıl belgeseli gösterildi. Belgesel, İlahiyat Fakültesi'nin akademik yolculuğunu ve kurumsal birikimini görsel bir anlatımla katılımcılarla paylaştı.

Etkinlikte ayrıca fakültenin yarım asırlık geçmişini yansıtan bir fotoğraf sergisi açıldı. Sergide, kuruluş yıllarından günümüze eğitim çalışmalarını ve akademik yaşamı belgeleyen fotoğraflar yer aldı.

Rektör ve protokol konuşmaları:

Prof. Dr. Fatma Aydın törende fakültenin 50 yıllık geçmişine vurgu yaparak kurumun hem birikimini hem de geleceğe dönük sorumluluğunu öne çıkardı. Rektör Aydın, 'Yarım asırlık bir ilim, düşünce ve insan yetiştirme geleneğini de selamlıyoruz' ifadelerini kullanarak 1976'da Samsun Yüksek İslam Enstitüsü'nün hocaları tarafından atılan temelin bugün meyve verdiğini belirtti. Konuşmasında, ilahiyat eğitiminin çağın değişen koşullarıyla buluşmasının önemine dikkat çekti ve bilginin anlamlandırılmasının, ahlakî sorumlulukla buluşturulmasının gerekliliğini vurguladı.

Prof. Dr. Ahmet İshak Demir (Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı) ise ilahiyat fakültelerinin ülke için stratejik önem taşıdığını belirterek bu kurumların dinin istismarına ve toplumsal huzursuzluklara karşı güçlü birer koruma hattı işlevi gördüğünü söyledi. Dekan Prof. Dr. Faruk Sancar da fakültenin tarihsel gelişimini ve yüksek din öğretimindeki rolünü katılımcılarla paylaştı.

Ödüller ve kurumsal tanınırlık:

Tören kapsamında, fakültenin 50. kuruluş yılı anısına bilimsel, akademik, kültürel ve idari alanlarda katkı sunan öğretim üyeleri ve çalışanlara ödül takdimi yapıldı. Ödül programı, fakültenin farklı alanlardaki üretkenliğini ve hizmete olan bağlılığını görünür kıldı.

Program, geçmişten bugüne uzanan birikimin hem görsel hem de söylemsel biçimlerde paylaşıldığı bir etkinlik takvimi sundu; protokol konuşmaları, belgesel gösterimi, ödül töreni ve fotoğraf sergisi ile fakültenin 50 yıllık yolculuğu katılımcılarla kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Etkinlikte öne çıkan vurgular arasında ilahiyat eğitiminin toplumsal barışa katkı sunması, farklılıklara hoşgörüyle yaklaşmayı güçlendirmesi ve adalet duygusunu beslemesinin gerekliliği yer aldı. Katılımcılar, yarım asırlık bu mirasın geleceğe aktarılması ve çağın gerektirdiği değişimlerle uyumlu biçimde sürdürülmesi gerektiği yönünde hemfikir oldu.

OMÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 50. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ TÖRENLE KUTLADI