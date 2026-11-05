Çarşamba'nın tarımda liderlik hedefinde kurumlar arası iş birliği ön plana çıktı

Çarşamba Ticaret Borsası heyeti valilik temasında

Çarşamba Ticaret Borsası’nın yeni dönem çalışmaları ve bölgenin tarımsal üretim potansiyeli, Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz liderliğindeki heyetin Samsun Valisi Orhan Tavlı ile yaptığı görüşmede ele alındı. Toplantıda, tarım-ticaret sektörünün gelişimi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak adımların atılmasında kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulandı.

Görüşmenin odağı:

Görüşmede öncelikle üreticilerin beklentileri ve borsa üyelerinin talepleri masaya yatırıldı. Çarşamba’nın ekonomik ve ticari kapasitesinin güçlendirilmesi, tarımsal verimlilik ile pazarlama altyapısının iyileştirilmesi gibi konular üzerinde fikir alışverişi yapıldı. Vali Orhan Tavlı ziyaretin kendisi için memnuniyet verici olduğunu belirtirken, ortak çalışma çağrısında bulundu.

Katılımcılar ve değerlendirme:

Ziyarette Başkan Selim Yılmaz teşekkürlerini sunarken, Meclis Başkanı Murat Yaralı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Musa Taşan ve Abdülkerim Pala, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bekir Atsan, Yönetim Kurulu Üyesi Selim Sağlam, Meclis Başkan Yardımcısı Samet Öztekin, Meclis Üyeleri Ahmet Hamdi Gün, Eren Güler, Mustafa Toraman, Serkan Öztürk ile Genel Sekreter Sercan Yaşar de hazır bulundu. Heyet ve valilik yetkilileri, bölgesel kalkınma odaklı projelerde iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI'NIN YENİ DÖNEM ÇALIŞMALARI, BÖLGENİN TARIMSAL ÜRETİM POTANSİYELİ VE TARIM-TİCARET SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNE YÖNELİK KONULAR, YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELİM YILMAZ VE BERABERİNDEKİ HEYETİN SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI'YI ZİYARETİYLE DEĞERLENDİRİLDİ.