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yurtlarda projeye dönüşen fikirler: SAÜ'nün TÜBİTAK 2209 atölyelerinin ilk etabı tamamlandı

Sakarya Üniversitesi ARDEK'in düzenlediği TÜBİTAK 2209 atölyelerinin ilk etabı, üç öğrenci yurdunda proje hazırlama ve başvuru süreçlerini öğreterek tamamlandı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 15:51

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

yurtlarda projeye dönüşen fikirler: SAÜ'nün TÜBİTAK 2209 atölyelerinin ilk etabı tamamlandı

yurtlarda uygulamalı proje eğitimi:

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından öğrencilerin araştırma ve proje geliştirme becerilerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen atölye programının ilk etabı, üç farklı yurt merkezinde tamamlandı. SAÜ Araştırma Dekanlığı (ARDEK) koordinasyonuyla gerçekleştirilen etkinliklerde, gençlere proje fikrinden başvuruya kadar uzanan tüm aşamalar aktarıldı.

atölye içeriği:

Program, TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B destekleri kapsamında proje önerisi hazırlama odaklı olarak kurgulandı. Eğitimler Arif Nihat Asya Erkek Öğrenci Yurdunda başlayıp Rahime Sultan Kız Öğrenci Yurdu ve Ayşe Hümeyra Ökten Kız Öğrenci Yurdu'nda devam etti. SAÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Osman Kurt tarafından üç oturum halinde yapılan sunumlarda; proje konusu belirleme, araştırma önerisi hazırlama, başvuru süreçleri ve teknik detaylar üzerinde duruldu. Katılımcılara daha önce TÜBİTAK desteği almış projelerden örnekler gösterilerek uygulamalı yaklaşım benimsendi.

üniversite yönetiminin vurguları:

Programlara katılan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, üniversite eğitiminde teorinin yanı sıra uygulamanın önemine dikkat çekti ve öğrencilerin proje deneyimi kazanmasının öncelikli hedef olduğunu belirtti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emiroğlu ile TÜBİTAK 2209 Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Derya Kırsever de etkinliklere katılarak soruları yanıtladı ve destek programları hakkında bilgilendirme yaptı.

Atölye sonrasında öğrenciler, fikirlerini bilimsel projelere dönüştürme süreçleri, ekip kurma, kaynak sağlama ve başvuru pratiği konularında doğrudan geribildirim alma fırsatı buldu. Üniversite yetkilileri, bilimsel üretimin sektörel iş birliği ve toplumsal sorunlara çözüm üretme kapasitesini güçlendireceğini vurgulayarak gençleri araştırma ve proje geliştirmeye davet etti.

ÜÇ FARKLI ÖĞRENCİ YURDUNDA DÜZENLENEN BULUŞMALARDA ÖĞRENCİLERE PROJE ARAŞTIRMA, YAZMA SÜREÇLERİ VE...

ÜÇ FARKLI ÖĞRENCİ YURDUNDA DÜZENLENEN BULUŞMALARDA ÖĞRENCİLERE PROJE ARAŞTIRMA, YAZMA SÜREÇLERİ VE TÜM TEKNİK DETAYLAR AKTARILDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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