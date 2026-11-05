Yayladağı'nda dağlar şelaleye döndü, dere yataklarında taşkın tehdidi

Yayladağı'nda yoğun yağışın izleri

Hatay'da etkisini sürdüren kuvvetli yağışlar, Yayladağı ilçesinde sabah saatlerinden itibaren hayatı olumsuz etkiledi. Kırsal mahallelerin ve kent merkezinin bazı noktalarında dere taşkınları gözlenirken, dağ eteklerinden inen suların oluşturduğu görüntüler adeta şelaleyi andırdı.

saha çalışmaları:

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın bölgedeki incelemelerde bulunduğunu ve ilgili kurumların sahada çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. İlçe belediyesi ekipleri ile HATSU, Hatay Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Hatay Valiliği ekipleri sahada koordineli şekilde müdahaleye devam ediyor. Başkan Yalçın, AKOM ve ihbar hattına ulaşan tüm ihbarların ekiplerce değerlendirildiğini söyledi.

vatandaşlara uyarılar:

Başkan Yalçın, vatandaşları dere kenarları ve taşkın riski taşıyan alanlarda bulunmamaları ve araçlarını bu bölgelere park etmemeleri konusunda uyardı. Yalçın, dün akşamdan itibaren yağışların şiddetini artırdığını, yarın da etkisini sürdürebileceğini belirterek bölge halkının dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Şükürler olsun ilçemizde can ve mal kaybımız yok ifadesine yer verdi.

Yetkililer, yağışın devam etmesi ihtimaline karşı erken uyarıların takip edilmesi ve riskli bölgelere yaklaşılmaması gerektiğini yineledi. Ekiplerin olası yeni taşkınlara karşı müdahale hazırlığı sürdürüldüğü bildirildi.

HATAY'DA ETKİSİNİ HİSSETTİREN ŞİDDETLİ YAĞIŞLARA KARŞI VATANDAŞLARI UYARAN YAYLADAĞI BELEDİYE BAŞKANI MEHMET YALÇIN, DERE YATAKLARINA VE TAŞKIN RİSKİ OLAN BÖLGELERDE BULUNULMAMASI KONUSUNDA VE ARAÇ PARKI YAPILMAMASI KONUSUNDA UYARIDA BULUNDU.