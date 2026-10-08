Yenipazar'da gece Aşağı Dip Gölü'ne düşen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Yenipazar'da gece saatlerinde göle düşen motosiklet

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, Aşağı Dip Gölü mevkiinde gece saatlerinde bir motosikletin göle düştüğü bildirildi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Ekiplerin bölgeye ulaşmasıyla birlikte suda 1 kişinin olduğu bilgisi üzerine arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin yürüttüğü müdahale sonucu sudaki kişi karaya çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yeri incelemesi ve adli süreç:

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, sudan çıkarılan şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kimliği tespit edilmeye çalışılan şahsın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, jandarma ekiplerinin kaza nedenini ve çevresel koşulları araştırmaya devam ettiği bildirildi.

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN GÖLE UÇMASI SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.