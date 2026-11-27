Ilıca Mahallesi'nde altyapı çalışmaları başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde yaklaşık 35 yıldır devam eden altyapı sorununu çözmek için saha çalışması başlattı. Proje kapsamında mahalleye uzun yıllardır beklenen içme suyu ve kanalizasyon altyapısı kazandırılacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, Ilıca Mahalle Muhtarı Musa Akşit ve çok sayıda mahalle sakini eşlik etti.

7 kilometrelik hat döşenecek:

Projede MASKİ tarafından 3 bin 500 metre içme suyu ve 3 bin 500 metre kanalizasyon hattı döşenmesi planlanıyor. Yaklaşık 7 kilometrelik altyapı çalışması ile bölgedeki eski ve yetersiz hatların yenilenmesi, su temini ve kanalizasyon sorunlarının kalıcı olarak giderilmesi hedefleniyor.

Mahallede sevinç ve kutlama:

Yıllardır beklenen hizmete kavuşmanın sevincini yaşayan Ilıca sakinleri, çalışmaları coşkuyla karşıladı ve alanda kurban keserek hizmetin başlamasını kutladı. Vatandaşların heyecanı, yapılan incelemeler sırasında yetkililere iletildi.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Başkan Besim Dutlulu, "Ilıca Mahallemizde 3 bin 500 metre kanalizasyon hattı, 3 bin 500 metre de içme suyu hattı döşüyoruz. Yaklaşık 35 yıldır devam eden bir sorunu çözüme kavuşturuyoruz. Çalışmalar tamamlandığında mahallemizin altyapı sorunu kalmayacak. Bu çalışmada emeği geçen tüm MASKİ çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Alaşehir’imize ve Ilıca Mahallemize hayırlı olsun. Manisa genelinde yıllardır çözüm bekleyen altyapı sorunlarını bir bir gidererek çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, bu çalışma ile 17 ilçe genelinde sürdürülen altyapı iyileştirme programının parçası olarak Ilıca Mahallesi'ndeki sorunu çözmeyi amaçlıyor.

MANİSA'NIN ALAŞEHİR İLÇESİNE BAĞLI ILICA MAHALLESİ’NDE YAKLAŞIK 35 YILDIR ÇÖZÜM BEKLEYEN ALTYAPI SORUNU İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI. MASKİ TARAFINDAN 3 BİN 500 METRE İÇME SUYU VE 3 BİN 500 METRE KANALİZASYON HATTI DÖŞENECEK MAHALLEDE, YILLARDIR BEKLENEN HİZMET NEDENİYLE KURBAN KESİLDİ.