Iğdır’da leyleklerin kışta kalışı dikkat çekiyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nde soğuk hava etkisini artırırken, Iğdır kent merkezinde sıra dışı bir doğa manzarası yaşanıyor. Kentin simgesi haline gelen leylekler, beklenen göçü gerçekleştirmeyerek soğuyan havalara rağmen yuvalarında kalıyor.

soğuk hava ve gözlemler:

Vatandaşlar, kent merkezindeki yüksek binaların çatılarında ve farklı noktalardaki yuvalarda görülen leyleklerin kış mevsiminde de şehirde konaklamaya devam ettiğini bildiriyor. Her yıl baharın gelişinin habercisi olarak karşılanan bu kuşların kış aylarında da Iğdır’da görülmesi, alışılmışın dışında ve ilgi çekici görüntüler oluşturuyor.

iklim ve beslenme kaynakları:

Iğdır’ın, Doğu Anadolu’nun diğer illerine göre daha ılıman bir iklime sahip olması, leyleklerin kentte kalmasında etkili görülüyor. Aras Nehri çevresindeki sulak alanlar, kuşlar için önemli beslenme alanları sunuyor ve leyleklerin kış boyunca yiyecek bulmasını kolaylaştırıyor.

Yuvalarını terk etmeyen leylekler, doğa severler ve kent sakinleri tarafından yakından izleniyor. Bu durum, Iğdır’ın kendine özgü iklimini ve doğal zenginliğini bir kez daha ön plana çıkarırken, leyleklerin kente kattığı simgesel değer de gündemde kalmayı sürdürüyor.

IĞDIR'IN SİMGESİ HALİNE GELEN LEYLEKLER, SOĞUYAN HAVALARA RAĞMEN KENTİ TERK ETMEDİ.