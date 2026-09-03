İlkadım'da caddeye çıkan hafif ticari araç motosiklete çarptı: sürücü yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Çifte Hamam Caddesi'nde meydana gelen kazada, caddeye çıkan bir hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Olayda motosiklet sürücüsü yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, Necati Efendi Sokak yönünden caddeye çıkan Y.İ. idaresindeki 55 LA 719 plakalı hafif ticari araç, cadde üzerinde ilerleyen ve Irak uyruklu S.A. tarafından kullanılan 55 MA 4118 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü S.A. yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.