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İmalathanede asansör boşluğuna düşen genç işçi 10 gün sonra hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sandalye imalathanesinde asansör boşluğuna düşen 29 yaşındaki Nihat Tekbaş, 10 gün süren tedaviye rağmen hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 16:07

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 16:10

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İmalathanede asansör boşluğuna düşen genç işçi 10 gün sonra hayatını kaybetti

İmalathanede düşme sonucu ağır yaralanan işçi yaşamını yitirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sandalye imalathanesinde meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan 29 yaşındaki Nihat Tekbaş, hastanede devam eden tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.

Kaza anı:

Olay, 5 Ekim günü saat 19.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Karaağaç Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir sandalye imalathanesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Tekbaş, asansörün kata geldiğini düşünerek bir adım attı ancak asansörün o katta olmadığını fark edemeyerek yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Kaza sonrası bölgeye 112 Acil Servis, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Tekbaş'a olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Tedavi süreci ve sonuç:

Acil müdahalenin ardından ambulansla önce İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı, burada yapılan ilk tedavinin ardından daha ileri tetkik ve tedavi amacıyla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Tekbaş, 10 günlük tedavi sürecinin sonunda yaşam mücadelesini kaybetti.

Genç işçinin ölümü, yakınlarını ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma ve kaza tespit çalışmalarının yürütüldüğü öğrenildi.

NİHAT TEKBAŞ, OLAYDAN 10 GÜN SONRA TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ....

NİHAT TEKBAŞ, OLAYDAN 10 GÜN SONRA TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ. (ARŞİV)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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